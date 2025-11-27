Roberto Cachanosky: “Cuando el gobierno interviene en el mercado es para poner el dólar por debajo de su nivel real”

En diálogo con Canal E, el economista, Roberto Cachanosky, evaluó el refinanciamiento de deuda del Gobierno y sostuvo que el principal problema no está en los vencimientos sino en “la distorsión cambiaria”.

Según afirmó Cachanosky, “en la medida en que el gobierno haga la renovación de deuda siempre va a estar desplazando al sector privado del mercado crediticio”, lo que limita la capacidad de financiamiento de las empresas.

Para Cachanosky, el problema principal hoy no es la deuda en pesos sino el atraso del tipo de cambio. “Veo más el problema por el lado cambiario que por el endeudamiento del sector público en pesos”, explicó, y remarcó que su reciente viaje al exterior evidenció diferencias de precios muy marcadas que muestran lo caro que está Argentina en dólares.

El atraso cambiario y el rol de las bandas

Consultado sobre los efectos del esquema cambiario actual, el economista fue categórico: “Cuando el gobierno interviene en el mercado de cambios es para poner un tipo de cambio por debajo del nivel que tendría en un mercado libre; eso es, por definición, atraso cambiario”.

Considera que la banda cambiaria sólo se sostiene gracias al apoyo de Estados Unidos, lo que genera dependencia política y económica. “Esto es solo sostenible con el apoyo de Estados Unidos”, subrayó.

Respecto de una eventual salida del cepo, sostuvo que la liberación del dólar generaría un ajuste inicial pero no un impacto crónico. “Cuando vos atrasás un precio y luego lo liberás, por definición va a subir”, explicó, pero afirmó que con disciplina fiscal y monetaria no se transformaría en un proceso inflacionario persistente.

Impacto en empresas, consumo y actividad

Cachanosky advirtió que el atraso cambiario ya está afectando al sector productivo. Mencionó cierres recientes como el de Whirlpool y datos oficiales que muestran más empresas cerrando que abriendo. Según enfatizó, “el problema no es que cierren empresas, sino que sean más las que cierran que las que abren”, fenómeno que atribuye directamente a la distorsión del tipo de cambio.

Aunque algunos indicadores de actividad muestran leves repuntes, como la EMAE, otros como ventas en supermercados y mayoristas continúan en rojo. El economista remarcó que abrir la economía con un tipo de cambio atrasado reproduce errores históricos: “Si vos lo hacés con atraso cambiario, como en los 70 con Martínez de Hoz, vas a voltear a muchas empresas innecesariamente”, alertó.

También criticó la insistencia del Gobierno en mantener las bandas cambiarias por razones políticas. “El gobierno tiene miedo a que eso le pegue al índice de precios y pierda credibilidad política”, sostuvo.

