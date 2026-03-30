Roberto Cachanosky: “La situación social no está muy tranquila”

El economista, Roberto Cachanosky, dialogó con Canal E y puso el foco en el deterioro de la situación económica y social. Aunque reconoció que Javier Milei sigue liderando las encuestas, advirtió que el contexto puede jugar un papel clave.

“La situación social no está muy tranquila”, afirmó Roberto Cachanosky. Sobre la misma línea, resaltó: “La gente no la está pasando bien en términos de consumo, puestos de trabajo, etc.”.

Situación crítica a nivel social

Asimismo, enumeró indicadores preocupantes: “La tasa de desocupación aumentó, salarios reales vienen bajando hace cinco meses seguidos, crece por debajo de la tasa de inflación. El consumo baja”. Además, remarcó la debilidad estructural: “La inversión está muy por debajo de lo que necesita la Argentina”.

Cachanosky cuestionó medidas clave del Gobierno, especialmente en materia cambiaria y financiera: “No está funcionando porque, bueno, obviamente, atrasaron el tipo de cambio y mantuvieron el cepo”. Sobre el sistema bancario y la reciente baja de encajes, planteó incertidumbre: “Nada me asegura que los bancos, con esa mayor liquidez que tengan ¿a quién le va a prestar?”.

Incertidumbre por la mayor liquidez

A su vez, resaltó que la baja de tasas o mayor liquidez no garantiza una reactivación: “No sabemos si va a estimular el consumo”. También descartó una recuperación vía inversión privada en el corto plazo: “Yo no creo que las empresas vayan a invertir con este nivel de consumo”.

El entrevistado reconoció que algunos sectores muestran dinamismo: “Hay cuatro sectores que le van bien”, entre ellos el campo, la energía y la minería. Sin embargo, advirtió sobre una fuerte desigualdad: “Tenés dos países distintos”.

Sobre qué debería hacer el Gobierno, expresó: “Liberar el mercado de cambios en serio, eliminar el cepo”. Planteó además un cambio de enfoque en los motores de crecimiento: “Tu salida inicial es la exportación”.