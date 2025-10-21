Roberto Corne: “El panorama electoral es que Provincias Unidas no va a hacer un buen desempeño”

El sociólogo, Roberto Corne, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el panorama político y económico argentino en la antesala de las elecciones, haciendo foco en la puja de poder dentro de la clase dominante, la influencia de Estados Unidos y el impacto cultural de las políticas del Gobierno.

“Ya hace unas semanas habíamos advertido que había reposicionamiento después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, que hay un sector dentro de, desde el punto de vista sociológico, hay un sector dentro de la Corporación Empresaria No Agropecuaria, representado, entre otras entidades, por AEA, que estaba buscando una salida racional a toda esta situación”, explicó Roberto Corne.

Según detalló, “lo que está sucediendo actualmente es que este sector se tradujo políticamente en una especie de tercera vía, que es Provincias Unidas, que nosotros habíamos adelantado que estaba Schiaretti, digamos, como uno de los referentes políticos más importantes, aunque es un movimiento netamente empresario”.

Corne advirtió sobre la participación de potencias extranjeras en la coyuntura local: “Lo que estamos viendo es que Estados Unidos ha intervenido fuertemente porque el otro sector que estaba en contra de este sector de AEA era el que justamente sostiene este Gobierno, que es el sector financiero de la banca mayorista extranjera, y este sector, para contrabalancear la situación, lo que ha hecho es directamente una negociación política con el gobierno republicano de Estados Unidos, con Trump, para sostener la situación en el sentido de que no estallara la crisis devaluatoria”.

Además, sostuvo que, “esta es la puja que estamos teniendo en este momento, y el panorama electoral es que en realidad Provincias Unidas no va a hacer un buen desempeño, aunque fue muy bien instalado por Manning & Fit, que es una de sus consultoras, como tercero psicológicamente, en la opinión pública, pero no va a hacer un buen papel”.

Para el sociólogo, el trasfondo de esta intervención está ligado al mercado cambiario: “Los mercados no estarían tomando esa advertencia ni la intervención de Estados Unidos, que en realidad es para que algunos fondos comunes de inversión como Discovery, que tienen algún vínculo con el actual gobierno republicano estadounidense, puedan retirar sus dólares lo más barato posible”.

A su vez, se refirió a la política monetaria y las intenciones de ciertos sectores: “Estamos viendo el accionar de la coalición dolarizadora, que es un sector, un actor civil, político y económico que perdió la interna dentro de la clase dominante en el 2002, cuando se salió de la convertibilidad, ellos proclamaban la dolarización en ese momento, y en ese momento sí había dólares para poder dolarizar”.