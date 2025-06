Roberto Costa cuestionó al senado bonaerense: “La reelección no se aprobó de acuerdo al reglamento interno”

Roberto Costa, exradical y referente bonaerense de La Libertad Avanza, advirtió en Canal E sobre irregularidades en la aprobación de la reelección indefinida y defendió el proyecto político de Javier Milei.

“Se aprobó mal”: la reelección indefinida, bajo la lupa

“Por supuesto que no estoy para nada de acuerdo”, afirmó el entrevistado sobre la reciente aprobación en el Senado bonaerense de la reelección indefinida de legisladores. El dirigente aseguró que el proceso fue irregular: “No se aprobó de acuerdo al reglamento interno”, y explicó que, según el artículo 101, en caso de empate debía realizarse una segunda votación antes de que intervenga el Presidente del Senado, algo que no ocurrió.

“Fue una maniobra del kirchnerismo y de algunos que antes estaban en contra, pero ahora fueron cómplices”, denunció. Costa, que presidía el bloque de Juntos por el Cambio cuando se aprobó la ley que limitaba las reelecciones en 2016, lamentó la falta de coherencia de algunos sectores.

Armado provincial y objetivos para 2025

Costa participó del Congreso partidario de La Libertad Avanza, donde se discutió el futuro político del espacio. “Fue un Congreso muy lindo, con mucho trabajo, pensando en hacernos cargo del gobierno en 2027”, señaló. De cara a las elecciones de medio término, subrayó que el partido está creciendo y tejiendo alianzas: “Estamos avanzando en acuerdos con el PRO y con partidos vecinales que van a adherir a La Libertad Avanza”.

El foco, dijo, no está puesto en los cargos sino en los planes de gobierno: “Lo más importante no es discutir los cargos, sino cómo vamos a afrontar el gobierno en los municipios”. A su vez, criticó el manejo provincial: “El gobernador no toma las responsabilidades que tiene que tomar y todos los bonaerenses vivimos con miedo”, afirmó sobre la inseguridad.

Críticas al manejo económico de Kicillof

Costa fue especialmente duro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof. “El problema del mal manejo del presupuesto provincial es alarmante”, advirtió, al tiempo que denunció un endeudamiento constante: “Pidió autorización para endeudarse por 1.041 millones de dólares”.

Cuestionó que, mientras el gobierno nacional busca el equilibrio fiscal, “las provincias no hicieron el ajuste”, y sostuvo que se deben eliminar impuestos distorsivos: “No sirve el esfuerzo nacional si en los municipios seguimos pagando un plus de casi 10% en las naftas”.

“Me sumé porque Milei está haciendo lo que prometió”

Consultado sobre su incorporación a La Libertad Avanza, Costa fue claro: “Estuve más de 40 años en la Unión Cívica Radical y me fui tras un proceso interno que fue un error”. Según relató, encontró en el proyecto de Milei coincidencias profundas: “Estoy convencido de que es el mejor camino. Milei está cumpliendo lo que prometió en campaña”.

Destacó el concepto de austeridad y eficiencia en el Estado, y agregó: “Si a Milei no le va bien, Argentina no va a poder consolidar el cambio que empezó”. Junto a Sebastián Pareja, presidente del partido a nivel provincial, Costa explicó que trabajan en una construcción política sin condicionamientos: “Nosotros no sumamos ningún tipo de condicionamiento, queremos que al Presidente le vaya bien”.

“El kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años”

Sobre la reciente aparición pública de Cristina Fernández de Kirchner, Costa fue lapidario: “Se hace un poco difícil de entender. Gobernaron 16 de los últimos 20 años y nos dejaron un desastre”. Aunque reconoció que aún falta mucho, defendió el rumbo del actual gobierno: “La macroeconomía se acomodó, ahora hay que recuperar salario, producción y consumo”.

Cerró con un mensaje optimista: “Del desastre que nos dejaron, ahora estamos viviendo otro país, y la sociedad así lo siente”.