Roberto Rojas: “El único camino que le queda al gobierno es la devaluación”

En diálogo con Canal E, el economista Roberto Rojas analizó la fuerte volatilidad del mercado argentino y afirmó que la devaluación es inevitable tras las elecciones.

Alta volatilidad e incertidumbre preelectoral

A pocos días de las elecciones, el mercado argentino se mantiene en tensión pese a algunas jornadas de estabilidad. Según explicó el economista, “venimos con días y días y días de volatilidad extrema”, una situación que dificulta la inversión y la planificación económica.

“Lo lamentable es que tiene alta volatilidad”, expresó Rojas, y detalló que “cada buena noticia estabiliza momentáneamente el mercado, pero cualquier mala noticia lo desestabiliza de inmediato”.

La inflación sigue siendo un factor crítico. “Hoy la inflación que informó la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,2%, y a nivel nacional también se espera ese número”, comentó. Sin embargo, resaltó que la previsibilidad sigue siendo nula, lo que desalienta a los inversores. “Estamos teniendo los mismos problemas que nos daba la alta inflación: no saber qué va a pasar en el mediano plazo”, aseguró.

El nivel de inversión es una señal clara del problema. “El segundo trimestre mostró un 8,9% de inversión, mucho más bajo incluso que durante la pandemia con Alberto Fernández”, apuntó, y señaló que el mercado interpreta esto como una falta total de confianza.

Sin reservas y con presión cambiaria

Consultado sobre el tipo de cambio y la posibilidad de un acuerdo con EE.UU. para evitar una devaluación, Rojas fue contundente: “Yo sinceramente no creo que el gobierno de Estados Unidos y el FMI estén interesados en mantener el tipo de cambio”.

Explicó que el tipo de cambio está distorsionado y genera problemas estructurales, como la imposibilidad de acumular reservas genuinas. Argentina, indicó, ya agotó sus fuentes de financiamiento: “Fuimos al prestamista de última instancia, el FMI, y ahora pedimos un rescate al Tesoro de EE.UU., como en la crisis del tequila”. “El único camino que le queda es la devaluación al gobierno, lamentablemente”, sentenció.

Sobre una posible estrategia del gobierno para suavizar el impacto, Rojas consideró viable una corrección gradual: “Puede hacerse un esquema atenuado cambiando las bandas superiores del dólar hasta marzo, con cierto control”. Sin embargo, advirtió que cada día sin una medida agrava la situación: “Estamos poniendo 300 millones de dólares por día para sostener el tipo de cambio”.

De cara al escenario postelectoral, opinó que el gobierno buscará actuar con rapidez: “Yo creería que el gobierno trataría el primer día de tomar todas esas decisiones negativas para tener tiempo a reconstituir”, como ocurrió con la devaluación del 11 de diciembre de 2023.

