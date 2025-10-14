Roberto Rojas: “La intervención del Tesoro norteamericano para mantener el tipo de cambio local argentino es un acontecimiento histórico”

En diálogo con Canal E, el economista Roberto Rojas analizó la reciente intervención del Tesoro estadounidense en Argentina, calificándola como un hecho “histórico” pero lleno de incertidumbres políticas y económicas.

Una intervención inédita y con final incierto

“La intervención del Tesoro norteamericano para mantener el tipo de cambio local argentino es un acontecimiento histórico”, afirmó Rojas, quien subrayó que esta ayuda "es realmente extraordinaria" y marca un giro frente a las herramientas tradicionales para contener el dólar.

Según el economista, ya se han agotado las medidas clásicas como el blanqueo de capitales, la toma de deuda y la renegociación con el FMI. En ese contexto, “aparece esta herramienta que realmente es novedosa”, lo que genera expectativa pero también muchas dudas sobre su continuidad.

En su análisis, Rojas fue contundente: “La pregunta es si va a ser una medida de corto plazo, si se va a sostener en el tiempo”. Además, mencionó que la presión política dentro de EE. UU. podría hacer tambalear la continuidad del salvataje: “Muchos senadores están cuestionando por qué no se aplican los recursos del Tesoro a los problemas internos en lugar de auxiliar a terceros países”.

¿Una solución o una salida de emergencia?

Rojas también se refirió al uso de los dólares ya ingresados por distintas vías, y advirtió sobre el riesgo de que estos fondos no dejen ninguna huella productiva en el país. En ese sentido, explicó: “Si esos dólares no quedan ni en puertos, ni en aeropuertos, ni en tecnología, ni en inversión en escuelas, son dólares mal gastados”.

Para ilustrar la gravedad de la situación, comparó esta dinámica con la economía doméstica: “Si fuese una familia, es pedir prestado para irnos a bailar en vez de pedir prestado para estudiar”.

Además, advirtió que podría repetirse una fuga de capitales similar a la de 2018, si se comprueba que los fondos sirvieron para que grandes inversores abandonen el país: “Lo vamos a ver claramente en el registro del Banco Central de ingresos y egresos de divisas”.

La falta de dólares estructurales, producto del escaso dinamismo del comercio exterior y la baja inversión productiva, preocupa a Rojas: “Seguimos siendo caros en dólares y eso se va a ver en cada fin de semana largo y vacaciones, cuando muchos argentinos eligen viajar al exterior”, expresó.

Finalmente, criticó que el país siga recurriendo a endeudamiento sin generar mejoras en su capacidad productiva: “Una deuda bien asumida es la que te permite hacer el repago y dar un salto en tu capacidad productiva”, sentenció.

