Roberto Rojas: "Si tuviese que darle un asesoramiento al presidente, le diría que devalúe lo antes posible"

En diálogo con Canal E, Roberto Rojas, analista económico, advirtió que "la presión sobre el dólar no se detendrá sin una devaluación", y criticó la falta de medidas concretas en medio de la incertidumbre electoral.

Presión cambiaria y desconfianza del mercado

"La semana fue muy volátil", advirtió Rojas, quien apuntó contra la fragilidad de los mercados argentinos: "Lamentablemente, cualquier comentario subido de tono que tenga libre interpretación nos lleva a una corrida como la que estamos viviendo". Según el economista, el principal dilema que enfrenta el país es si la crisis actual es de liquidez o de solvencia.

"Los vencimientos del año que viene rondan los 20 mil millones de dólares. No se van a poder afrontar, entonces por más SWAP que llegue, no va a alcanzar", alertó. Esto se refleja, explicó, en el aumento del riesgo país y en la continua presión sobre el tipo de cambio.

Al ser consultado sobre la subida del dólar, indicó que "el tipo de cambio actual no es el correcto para nuestra situación real productiva", y detalló que esto genera distorsiones tanto en la industria como en el consumo. "Estamos importando alimentos que producimos, como la naranja, mientras que salir del país es más barato que vacacionar acá", sostuvo.

La urgencia de una corrección y el escenario post-electoral

La incertidumbre política también influye. "Esta semana cualquier comentario, acción o inacción del equipo del presidente será tomada como un refuerzo para aumentar la presión sobre el dólar", explicó, al referirse a los pedidos de legisladores estadounidenses para frenar decisiones antes de las elecciones del 29 de octubre.

Rojas fue tajante sobre lo que, en su opinión, debería hacer el Gobierno: "Si tuviese que darle un asesoramiento al presidente, le diría que devalúe lo antes posible", expresó con énfasis. Según dijo, la estrategia de ajuste gradual está fracasando. "El ajuste por precio en el tiempo es esta agonía que estamos viviendo, que es imposible porque se va parando cada vez más la actividad", agregó.

El economista dejó en claro que la actual distorsión cambiaria subsidia conductas contradictorias. "Estamos subsidiando a gente para que salga del país o compre alimentos afuera que producimos nosotros", expresó. Y concluyó: "Lo que no se puede mantener es esta lenta agonía al ajuste de precios a la baja, que ya vemos que tampoco se está dando".



