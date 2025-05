Rodríguez Sarachaga: “La gente vota con el bolsillo y la gestión”

En diálogo con Canal E, el analista político José María Rodríguez Sarachaga analizó con dureza el panorama electoral y apuntó directo contra los errores del PRO y la falsa idea de un electorado porteño progresista.

Un PRO desorientado y sin campaña efectiva

“La campaña fue desastrosa, fue una campaña inexplicable e inentendible”, sentenció el entrevistado, al evaluar el desempeño del PRO en las últimas elecciones. Para el analista, la falta de una estrategia clara fue el mayor error: “Nunca entendieron a qué público le hablaban”, y ejemplificó con el primer spot de campaña donde una candidata intentaba mostrarse simpática sin lograr conexión con la audiencia.

Según Rodríguez Sarachaga, el PRO, históricamente hábil en comunicación, no supo interpretar el contexto electoral ni capitalizar su presencia. “El PRO que comunica razonablemente bien no entendió la elección”, afirmó, destacando que su caudal de votos ha caído incluso por debajo de los históricos 30% que arañaban candidatos kirchneristas en la capital.

La peor elección en la historia del PRO

El resultado, para él, fue lapidario. “Es la peor elección en la historia”, aseguró, descartando comparaciones incluso con 2007, cuando Mauricio Macri comenzaba su carrera. Recordó que antes de llegar a la intendencia, Macri sacó 15 puntos como diputado, y ahora “una elección donde lo duplicaron en votos” marca un retroceso brutal.

Además, apuntó contra la falta de visión estratégica del PRO durante el primer tramo del gobierno de Milei: “Un PRO que podía negociar con fuerza cuando Milei necesitaba sus diputados y senadores, no lo hizo”, y ahora paga el costo.

El bolsillo manda: la economía, factor decisivo

Frente a la pregunta sobre el voto motivado por la estabilidad, Rodríguez Sarachaga fue tajante: “La gente vota con el bolsillo y la gestión”, y desmontó el mito de un votante porteño progresista. Según su análisis, ese perfil no existe: “Esa gente de centroizquierda siempre votó en las elecciones de centroderecha”.

Para ilustrar, recurrió a una anécdota cotidiana: “Hoy salgo del café con un amigo y me dice: ‘¿Te diste cuenta? Hace un montón que el café con medialuna sale lo mismo". Y la gente vota eso”. Según él, el votante ya no se conmueve con símbolos ideológicos: “Ponés la foto del Che Guevara o la del Verde, y a la gente no le cambia el resultado. Lo que sí le cambia es si me aumenta el café con leche”.

Ética vs. economía: el caso Ficha Limpia

Otro ejemplo de cómo la economía pesa más que la moral fue el caso Ficha Limpia, donde Milei enfrentó críticas tras el rechazo legislativo de esa norma. “La gente se indignó con Ficha Limpia, sin dudas. Y el resultado es que Adorni ganó con una elección histórica”, subrayó el analista.

Apoyó su argumento con un caso concreto: “En Lomas de Zamora, la gente inundada votó al tipo que salía en el yate”, ejemplificando cómo las prioridades del electorado distan de las preocupaciones institucionales.

El peronismo sin chances en la Capital

Finalmente, Rodríguez Sarachaga cerró con un análisis histórico sobre el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. “El peronismo perdió con Perón en cancha”, recordó, explicando que ni el líder histórico logró hacer pie en la capital. Solo Hermán González ganó una elección allí, y fue una excepción en más de 40 años de democracia.

Para el analista, este fenómeno refuerza que “el modelo Milei o su candidato representó mejor el freno al kirchnerismo en la ciudad que lo que podía hacer la candidata del PRO”.