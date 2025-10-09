Rodríguez Saráchaga: “Llegamos a una futbolización de la política y de la argumentación”

En diálogo con Canal E, el analista de discursos políticos José María Rodríguez Saráchaga alertó sobre el fenómeno de la "futbolización de la política" y sostuvo que “todos somos responsables, pero las responsabilidades no son las mismas”.

La política como cancha y el Congreso como tribuna

“Lamentablemente llegamos a una futbolización de la política y de la argumentación”, expresó Rodríguez Saráchaga al ser consultado sobre el clima de discusión en la arena pública. Para él, este fenómeno no se limita a la política, sino que se extiende a la sociedad en general, incluyendo los medios de comunicación.

Con un tono crítico y sarcástico, explicó cómo el nivel del debate se desploma incluso en los espacios legislativos. “El mismo nivel de argumentación que usás en un café para pelearte por el fútbol, lo usás en la política, en la campaña y, lo que es peor, en el recinto del Congreso”, advirtió.

“Hoy vemos este espectáculo bochornoso de diputados gritando, atropellándose, como si estuvieran en una cancha”, señaló. Relató casos recientes donde se intentaron votar proyectos aprovechando la ausencia momentánea del presidente del recinto, sin cumplir los procedimientos básicos. “Ni siquiera tenían el proyecto escrito, y aún así querían votar”, apuntó con preocupación.

Exigir más, elegir mejor

Rodríguez Saráchaga también apuntó contra la ciudadanía por su escasa exigencia a los políticos: “Está estudiado que se toma más tiempo para elegir una heladera que para elegir un presidente”, ironizó, remarcando la superficialidad con la que se toman decisiones electorales.

En relación al rol de los medios, fue tajante: “No te pido que pongas un concierto de Flauta y Oboe a las tres de la tarde, pero podés hacer contenido de calidad que también sea atractivo”, dijo. Y agregó: “El problema no es el alumno, es el profesor. Si la clase es aburrida, la culpa es del que la da”.

Para el analista, los desafíos virales y los discursos vacíos no deben ser la forma de captar votantes: “Otra vez los desafíos de TikTok en campaña… ¡media pila!”, lanzó, criticando la falta de seriedad en las propuestas políticas actuales.

“La gente consume televisión basura porque es lo único que le dan. Si sólo hay morbo, no podés elegir otra cosa”, dijo, retomando una frase del recordado Pancho Ibáñez. Y concluyó con una advertencia clara: “Tenemos que frenar la pelota y levantar la vara, no es tan difícil, es cuestión de pensar diez minutos”.



