Rubén Gramajo: “Desde el 27 de octubre parece otro país para los mercados”

En diálogo con Canal E, el ingeniero industrial Rubén Gramajo explicó cómo las elecciones transformaron el clima del mercado financiero argentino y anticipó los principales desafíos para los próximos meses.

Optimismo en los mercados tras las elecciones

Para Gramajo, el día posterior a las elecciones marcó un punto de inflexión: “El 26 de octubre fue un cisne blanco para el mercado”, aseguró. Según explicó, el Merval registró una de las mayores subas de su historia, con mejoras en acciones, bonos y la curva en pesos. “Desde ese día, no han parado las buenas noticias en los distintos instrumentos”, remarcó.



El especialista destacó que la intervención de Estados Unidos mediante el swap fue positiva, aunque limitada en monto : “Trajo algo de calma al mercado y, con el resultado electoral, hoy parece insignificante, pero fue una buena noticia”, señaló.

Sobre la tendencia del riesgo país, Gramajo se mostró confiado: “No encontré todavía un especialista que diga que el riesgo país no tiene que comprimir”, afirmó, al tiempo que proyectó una baja hacia niveles de 500 o 400 puntos básicos, lo que permitiría al gobierno volver a los mercados internacionales. “El gobierno lo necesita sin duda”, subrayó.

Inversiones, sectores ganadores y dudas cambiarias

El entrevistado observó un fuerte movimiento empresario luego del resultado electoral: “Parece que el 27 de octubre en adelante es otro país”, dijo. En solo dos semanas, las empresas lanzaron licitaciones récord para captar dólares, especialmente en el sector de oil & gas de Vaca Muerta.

“En 15 días, después de una buena noticia para el mercado, ya tenemos récord de dólares que las empresas salen a buscar”, detalló.

Sin embargo, advirtió que la nueva etapa económica generará ganadores y perdedores: “Este replanteo de la economía argentina va a tener ganadores y perdedores; eso es difícil de digerir”, comentó. En ese sentido, consideró que el sector alimenticio dependerá de la apertura comercial y de su capacidad para ajustar márgenes de rentabilidad.

Respecto al tipo de cambio, Gramajo respaldó la posición oficial: “El ministro Caputo dijo que las bandas cambiarias se van a mantener al 1% mensual, y yo suelo creerle al gobierno”, explicó. No obstante, reconoció que existe incertidumbre: “Tenemos el dólar tan cerca de la banda superior que la gran duda es qué va a pasar en los próximos meses”, apuntó.

Reservas y desafíos hacia adelante

Sobre la acumulación de reservas, el ingeniero destacó que el FMI valoró los avances del programa, aunque reclamó mejorar ese punto: “El mercado está impaciente con el tema de las reservas, y con razón”, sostuvo. Aun así, recordó que el gobierno fue el que más reservas compró y utilizó parte de ellas para pagar deuda.

Finalmente, Gramajo consideró probable que se reactive el swap con Estados Unidos o que el gobierno utilice herramientas alternativas: “Van a usar todos los recursos y herramientas que tengan a mano”, concluyó.

