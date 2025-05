Ruskolekier: "Trump está realizando una actividad de relaciones exteriores totalmente intensa”

Donald Trump lleva adelante una política exterior sin precedentes, apostando a acuerdos bilaterales y decisiones unilaterales que sacuden el tablero geopolítico.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional, Alberto Ruskolekier, quien comentó que Trump “está realizando una actividad de relaciones exteriores totalmente intensa. Yo diría intensísima".

Durante su reciente gira por Medio Oriente, el exmandatario se mostró enfocado en cerrar acuerdos millonarios, al margen de las diplomacias tradicionales.

En su paso por los países del Golfo Pérsico, Trump evitó visitar Israel, un detalle que no pasó desapercibido. En los discursos ofrecidos, transmitió un mensaje claro: "Comercio, sí. Caos, no. Tecnología, sí. Terrorismo, no". Según Ruskolequier, esta postura revela una estrategia mercantilista: “Él simplemente lo que quiere hacer es negocios”.

Trump comprometió más de dos billones de dólares en acuerdos: un trillón con Arabia Saudita, 1,4 con Emiratos Árabes y ventas por 240 mil millones a Qatar.

Siria: sanciones levantadas y gestos polémicos

Una de las acciones más controvertidas fue su encuentro con el presidente sirio Al-Shara'a, a quien Trump le levantó las sanciones comerciales a cambio de su adhesión a los Acuerdos de Abraham y la expulsión de grupos terroristas.

"Estamos hablando de un terrorista histórico, el actual presidente de Siria", puntualiza el analista. Esta jugada unilateral no solo sorprendió a sus aliados, sino que también generó tensiones con Israel, que mantiene una postura crítica frente al régimen sirio.

Pactos inesperados con enemigos recientes

Trump también negoció con los hutíes en Yemen, quienes recientemente atacaron infraestructura israelí. A pesar de ello, logró que no bloqueen los barcos estadounidenses en el estrecho de Bab el-Mandeb, clave para el comercio internacional. “Esto, en realidad, es incomprensible”, comentó Ruskolekier, por tratarse de un grupo que atacó a un aliado como Israel.

La lista de decisiones unilaterales continúa: “Se cortó solo incluso con Hamas”, revela el analista, refiriéndose a la liberación de un rehén con doble nacionalidad negociada directamente por Trump. “Hay que reconocer que Hamas es un movimiento terrorista que todavía tiene 58 personas secuestradas”.

Irán: negociaciones tensas y promesas difusas

El exmandatario también mantuvo cuatro reuniones con representantes iraníes para frenar el enriquecimiento de uranio, aunque con escasos avances concretos. Irán acepta discutir, pero se niega a permitir controles externos.

“Irán es muy inteligente en las negociaciones, históricamente son mercaderes”, dice Ruskolekier Y advierte: “Son hábiles para engañar a cualquier líder no experimentado, que son la mayoría de Occidente”.

El objetivo: reactivar los Acuerdos de Abraham

Uno de los grandes intereses de Trump parece ser la expansión de los Acuerdos de Abraham, firmados durante su mandato anterior. Ya existen conversaciones con Indonesia, Pakistán y Arabia Saudita, aunque la cuestión palestina sigue siendo un escollo.

“Arabia Saudita siempre decía que hasta que no haya un Estado palestino no firmará”, explica el analista. Sin embargo, revela que un alto funcionario saudí habría expresado una postura más flexible: aceptarían una declaración futura si cesa el terrorismo.

Paz en Ucrania: ¿Trump como mediador?

En las últimas semanas, Trump también habría intervenido en el conflicto entre Ucrania y Rusia, promoviendo un posible alto al fuego. Según Ruskolekier, Putin le pidió analizar las causas subyacentes del conflicto, en una señal de que Trump busca reposicionarse como figura clave de la diplomacia internacional