Salvador Femenia: “El mercado tiene que tener más credibilidad en el programa económico”

Salvador Femenia, secretario de Prensa de CAME, explicó en diálogo con Canal E las razones detrás de la caída del consumo y los desafíos que enfrentan las pymes en un escenario de incertidumbre y presión impositiva.

Consumo en baja y pérdida de competitividad

Femenia describió un panorama contundente: según los informes de la entidad, “tenemos siete meses de caída del consumo, desde abril hasta octubre inclusive”, un deterioro que se profundizó especialmente antes de las elecciones. Señaló que septiembre y octubre fueron los meses “más bajos”, afectados por la falta de recuperación del salario real y por el impacto de las importaciones en la producción nacional.

El secretario de CAME advirtió además que el problema no es exclusivamente argentino, pero sí más grave en el país debido a su estructura fiscal. Explicó que “Argentina tiene un sistema tributario realmente muy alto y con mala calidad de impuestos”, lo que resta competitividad y encarece la actividad productiva. A esto se suman costos de infraestructura, tanto por caminos en mal estado como por una red ferroviaria insuficiente, que limitan la capacidad de competir con países como China.

Respecto a las reformas que podrían impulsar la actividad, Femenia consideró que las iniciativas laboral y tributaria pueden ayudar, pero no son suficientes si no se logra previsibilidad. Destacó que “el mercado tiene que tener más credibilidad en el programa económico”, y subrayó que la inversión solo llega cuando hay un horizonte claro y de largo plazo. La incorporación de tecnología e innovación, insistió, será fundamental para exportar y fortalecer el mercado interno.

Pymes golpeadas, informalidad alta y necesidad de reformas consensuadas

Sobre la situación de las pymes, Femenia reconoció un agotamiento profundo: vienen acumulando golpes de distintos ciclos económicos y muestran resistencia a invertir. Recordó que no solo se perdieron empresas en los últimos años, sino que la economía informal creció como contracara de la presión fiscal, lo que dificulta aún más la competitividad.

En cuanto a los monotributistas, señaló que aún no existe un documento oficial que permita evaluar el impacto de la reforma laboral. Reconoció que “si se pasa a un régimen de autónomos […] va a tener que ser realmente aliviar la carga que hay ahora, porque muchos trabajadores independientes no podrían sostener el costo impositivo actual". Para Femenia, el desafío central es avanzar hacia un esquema que genere inclusión tributaria y que no expulse contribuyentes.

También analizó la situación del turismo, destacando que el último fin de semana largo fue mejor de lo previsto gracias al esfuerzo de operadores turísticos y gastronomía. Aunque aún no se alcanza el flujo previo de turismo internacional, valoró que “el tipo de cambio está un poco mejor”, lo que ayudó a impulsar la actividad.

Para cerrar, enfatizó la necesidad de acuerdos amplios: “el tema tributario no es solo nacional: incluye impuestos provinciales y tasas municipales”. Consideró indispensable que todos los niveles de gobierno coincidan en mejorar el sistema, dado que existen impuestos que hoy “no son pagables” en la situación actual de inestabilidad.

