Salvador Femenia: “Hay necesidad de una reforma tributaria, previsional y de un sistema financiero más previsible”

En conversación con Canal E, el secretario de prensa de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia, analizó el delicado panorama que enfrentan las pymes argentinas y reclamó un cambio urgente en el contexto económico y tributario.

Las pymes enfrentan una fuerte caída del consumo y un clima de incertidumbre

El dirigente empresario describió un escenario preocupante: “Muy complicados, muy complicados, mucha baja en el consumo, mucha limitación respecto de lo que es la demanda”, resumió Femenia, al referirse a los últimos meses previos a las elecciones.

Según explicó, las expectativas negativas se profundizaron “desde que el gobierno le puso un tope al aumento por paritarias”, lo que, sumado a la incertidumbre política y económica, generó “un escenario realmente muy complicado”.

Incluso fechas clave como el Día de la Madre, reconoció, “no escaparon al contexto general del mes”.

El secretario de prensa de CAME remarcó que las pymes no piden medidas extraordinarias, sino previsibilidad: “Necesitamos que sea un contexto diferente, no pedimos nada en especial, simplemente un mejor clima económico”, expresó.

Femenia recordó que el sector tuvo un leve repunte entre octubre y marzo pasado, pero que la falta de confianza volvió a paralizar la actividad. “La previsibilidad te hace usar instrumentos que ahora la gente no quiere usar, como los medios de pago electrónicos o la tarjeta de crédito”, explicó, subrayando que “el temor a endeudarse y las tasas muy altas conforman un combo que tiene que cambiar”.

Aun así, mostró cierto optimismo: “Creo que todos esperamos que a partir del lunes haya un escenario diferente, pase lo que pase, pero con algunas cuestiones más claras”, sostuvo.

Reformas urgentes y consenso político para recuperar la competitividad

Consultado sobre las soluciones estructurales, Femenia fue contundente: “Hay necesidad de una reforma tributaria y previsional, y de un sistema financiero más previsible”, afirmó.

Según explicó, hoy resulta “imposible pensar en tomar un crédito para apalancarse con capital de trabajo o inversión” por las tasas elevadas.

El dirigente advirtió que muchas empresas no lograron sostenerse: “Desde el principio de este gobierno han cerrado alrededor de quince mil pymes con la consecuente pérdida de empleos”, alertó.

Aunque reconoció que aún surgen nuevos emprendimientos, advirtió que “hay negocios que están muy al límite y algunos van a cerrar, claro que sí” debido al aumento de tarifas y combustibles que encarecen la logística.

Sobre el empleo, fue claro: “Hubo despidos, evidentemente no hay un clima para tomar nuevo personal”, y detalló que la rotación laboral da resultados “netos en cero”.

También enfatizó la carga laboral: “Por cada mil pesos que un empleador paga, termina pagando mil setecientos. Hay que trabajar sobre esa carga para que haya más empleo”, explicó.

Por último, Femenia reclamó acuerdos políticos amplios para avanzar en las reformas necesarias: “Un acuerdo con la oposición es necesario porque están involucrados los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal”, subrayó.

Y concluyó: “Si no hay consenso fiscal, vamos a bajar impuestos por un lado y a aumentarlos por el otro. Tiene que haber un acuerdo muy claro”.

