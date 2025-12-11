Santiago Casas: “El bono en dólares marca un hito clave para el regreso de Argentina a los mercados”

En diálogo con Canal E, el economista Santiago Casas afirmó que la reciente colocación del bono en dólares representa “un hito muy importante” para la estrategia financiera del Gobierno hacia 2026.

Un bono “positivo” pese a la tasa: señal para los mercados

Consultado sobre la emisión del bono por 1.000 millones a una tasa del 9,26%, Casas describió la operación como altamente favorable. “Para mí fue muy positivo y representa un hito muy importante de cara a la vuelta de los mercados para 2026”, aseguró.

El economista destacó que, aun cuando la tasa superó el ideal oficial, se ubicó por debajo de bonos comparables del mercado secundario: “El gobierno en este sentido ganó tasa, no es que colocó una tasa totalmente muy alta”.

Además, recordó que el Tesoro finalmente recibirá USD 910 millones por la colocación bajo la par, cifra que consideró razonable dado el objetivo estratégico de reabrir gradualmente el acceso a los mercados.

Casas enfatizó que la operación contribuye a aliviar compromisos inmediatos. “Descomprime un poco para los vencimientos de enero de 2016… no es preocupante en términos de solvencia”, apuntó.

Inflación, subsidios y perspectivas: “No es algo dramático”

Ante la inminente difusión del IPC nacional, el economista proyectó una cifra cercana al 2,3% mensual, en línea con el REM: “Lo más probable es que veamos una inflación en torno al 2,3 por ciento… no es de preocuparse”.

Señaló que servicios de vivienda, alimentos y transporte podrían mostrar subas mayores por ajustes esperados como combustibles y tarifas.

Aun contemplando la quita de subsidios y el deterioro salarial, Casas consideró que las variaciones recientes no modifican el escenario general: “Por un punto o por décima no podemos hacer una teoría catastrófica ni muy optimista”, afirmó.

También observó que sectores productivos muy golpeados podrían mostrar un rebote relevante: “Si son los que más perjudicados se vieron hasta ahora, son los que mayor posibilidad de crecimiento tienen de cara al año que viene”.

Para Casas, este repunte podría impulsar empleo y mejorar salarios reales, acompañando una desaceleración inflacionaria.

Desafíos 2026: reformas, gobernabilidad y horizonte claro

Mirando hacia el próximo año, el economista subrayó que el Gobierno enfrentará desafíos políticos determinantes. “La clave va a estar en la capacidad de encarar reformas más profundas que cambien significativamente la actividad económica”, afirmó.

Entre ellas, destacó la reforma laboral y una posible reforma impositiva, a partir de señales iniciales como la baja de retenciones.

Casas insistió en que el sistema económico necesita previsibilidad: “La clave acá es dar un horizonte claro de qué va a pasar a futuro, que es justamente el problema que tiene Argentina desde siempre”.

También remarcó la importancia de que el Estado mantenga la estabilidad cambiaria: “El mercado tiene que consolidarse en creer que el esquema cambiario se va a mantener”, evitando que futuros de dólar perforen la banda superior.

