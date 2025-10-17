Santiago Casas: “La volatilidad de los mercados argentinos es impresionante”

En diálogo con Canal E, el economista Santiago Casas calificó la última semana como “de película”, destacando que fue un hecho inédito ver al Tesoro estadounidense intervenir directamente en el mercado argentino. Según explicó, el impacto de los mensajes del funcionario norteamericano Scott Besson fue perdiendo fuerza con el correr de los días, a pesar de los anuncios sobre nuevos fondos garantizados.

“El titular americano interviniendo en el mercado argentino es una noticia impresionante”, expresó Casas, al remarcar que la posibilidad de un swap ampliado en USD 20.000 millones y la garantía de otros USD 20.000 millones de fondos externos no generaron el efecto positivo esperado. “El mercado reaccionó con cautela, pese a la magnitud del anuncio”, añadió.

Trump y el impacto político en los activos argentinos

Casas señaló que el discurso de Donald Trump el martes fue un punto de inflexión. “Fue un bombazo para el mercado”, dijo, explicando que la frase del expresidente estadounidense “repercutió por todos lados” y provocó un giro rotundo en la tendencia de los activos financieros.

El economista detalló que el lunes los bonos y acciones argentinas mostraban una fuerte recuperación, pero “todo cambió cuando se supo que la ayuda financiera estaría condicionada al resultado electoral”. Para Casas, esa condicionalidad genera incertidumbre: “Es básicamente tirar una moneda al aire en un escenario donde las encuestas están muy parejas”.

Elecciones y riesgo país: el mercado en modo espera

Consultado sobre el posible impacto electoral, Casas sostuvo que el resultado nacional probablemente será mejor que el provincial, aunque el desafío será “achicar la diferencia y ganar”. Aclaró que si el oficialismo sufre una derrota, los mercados lo interpretarán como un golpe a la estabilidad política y económica.

“El riesgo país se mantiene alto porque el mercado no está leyendo un apoyo incondicional de Estados Unidos”, explicó. Y agregó que, aunque haya respaldo externo, los próximos vencimientos de deuda en dólares siguen siendo el gran problema de la economía argentina.

Dólar, bandas y financiamiento

Frente al aumento del dólar blue y las dudas sobre el esquema de bandas, Casas estimó que el Gobierno mantendrá la política cambiaria actual. “Después de toda la ratificación del rumbo, mi hipótesis es que el esquema va a seguir”, afirmó.

No obstante, advirtió sobre el límite de esa estrategia: “Puede seguir funcionando en la medida en que se use el swap para calmar la ansiedad del mercado, pero ese stock se termina”. En su análisis, el problema de fondo es de flujo, y eso “solo se resuelve con un dólar más alto”.