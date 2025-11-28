El economista, Santiago Casas, habló con Canal E y analizó el escenario económico de fin de año, los desafíos del Banco Central y la estrategia del Gobierno ante los vencimientos de deuda.

Santiago Casas explicó que los próximos meses estarán marcados por fuertes compromisos financieros y recordó que el 9 de enero el país enfrenta un vencimiento clave y que el Gobierno apelará a un esquema de financiamiento con bancos internacionales: “La hoja de ruta va a estar puesta en esto, en la vuelta a los mercados de deuda y lo que va a suceder en diciembre es esa transición hasta los pagos de deuda que se hacen el 9 de enero”.

Los posibles impactos en las reservas del Banco Central

Asimismo, remarcó que el pago inmediato exigirá recursos que el Banco Central no tiene: “Son alrededor de 1.000 millones de dólares y eso también te va a pegar en las reservas”. En esa línea, advirtió que el esquema actual de bandas cambiarias dificulta la acumulación de dólares: “El techo real se está quedando cada vez más bajo, cuanto más tiempo pase, más cerca vas a estar de tocar el techo de la banda”.

Casas subrayó que todo el diseño del programa económico depende de que el país pueda volver a financiarse en el exterior: “Yo creo que la clave de todo el programa es la vuelta a los mercados”.

Qué se necesita para dejar de utilizar las reservas del BCRA

Según explicó, solo una normalización del financiamiento permitiría al país dejar de utilizar reservas para pagar vencimientos, algo que consideró insostenible: “Porque esto no es un fenómeno que es un problema argentino nomás, no es normal pagar de contado todos los vencimientos de capital”.

Sobre la estrategia del Gobierno respecto de la inflación, el entrevistado coincidió en que la apuesta oficial es evitar un aumento del tipo de cambio que complique la desaceleración inflacionaria. Sin embargo, advirtió sobre un riesgo latente: “Esa demanda de dinero que hoy está, tranquilamente mañana puede no estarlo. La demanda de dinero en Argentina ante cualquier efecto político o externo se da vuelta”.

Sobre lo que puede ocurrir con el dólar en diciembre, comentó: “En diciembre la demanda de dinero se recupera y eso puede dar tranquilidad en el mercado del dólar”. Pero alertó que, tras el pago de aguinaldos, la dinámica puede revertirse: “Parte de eso puede ir a comprar dólares, podés tener un inicio de diciembre tranquilo y después un salto discreto a fin de diciembre”.