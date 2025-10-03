Santiago Giorgetta: “El gobierno parece enseguecido y siempre va un paso por detrás”

En conversación con Canal E, Santiago Giorgetta, analista político, aseguró que el gobierno de Javier Milei “llega más débil” al próximo proceso electoral y que los últimos escándalos reflejan una pérdida de control político y social.

De la esperanza a la desesperanza: el derrumbe de la narrativa oficialista

“Todo este derrotero marca dónde está hoy parado el gobierno”, afirmó Giorgetta, al analizar la secuencia de crisis que incluye el caso Libra, las denuncias por coimas en la ANDIS y ahora el escándalo que involucra a José Luis Espert. Según explicó, este último caso “es la consecuencia final de todas estas mal puestas en escena de candidatos”.

El especialista fue contundente al señalar que “la imagen de Espert en provincia de Buenos Aires tiene niveles tan bajos como los de Mauricio Macri”: una imagen positiva por debajo del 30% y más de 60% de rechazo. Esta situación, sumada a su vínculo con Fred Machado, un supuesto narcotraficante, erosiona aún más la imagen del gobierno.

“Pasamos de un gobierno que generaba esperanza a una sociedad que hoy siente desesperanza”, sostuvo Giorgetta, marcando una línea directa entre el entusiasmo inicial y el desencanto actual. “Las contradicciones son lo que más daña la imagen de Milei”, agregó, refiriéndose al constante desalineamiento entre discurso y acciones.

Falta de control, alianzas frágiles y desgaste político

Uno de los puntos más críticos señalados fue la pérdida de poder real. “La Libertad Avanza no tiene hoy control político, ni en el Congreso ni en la calle”, dijo Giorgetta, quien también subrayó que “ningún gobernador va a querer aliarse a un presidente con tan mala imagen”.

En relación con los pedidos del FMI para que el gobierno construya consensos, el analista fue tajante: “No está logrando ni intentando buscar apoyos reales”. También recordó la declaración reciente del gobernador de Chubut, Ignacio Torres: “Cualquier mozo de un concejo deliberante se le anima hoy al presidente”, como ejemplo del debilitamiento de la figura presidencial.

Sobre el manejo de la crisis Espert, Giorgetta fue aún más duro: “Es insólito, Bullrich le pide explicaciones mientras Milei lo lleva a un acto de seguridad como si nada”. Remarcó que, incluso si Espert renunciara, “los bonaerenses igual lo van a encontrar en la boleta”, lo que agrava aún más la confusión electoral.

El analista concluyó con un diagnóstico lapidario: “Es parte de la dinámica de un gobierno que parece enseguecido, que no quiere ver ni escuchar”, y agregó: “Cuando intenta reaccionar, ya es tarde”. Según su visión, el control de daños fue tardío en todos los escándalos, y eso debilitó la credibilidad oficialista.

“El gobierno pagó todos los costos que podía pagar, no dejó ningún cabo suelto... para mal”, cerró Giorgetta, anticipando un escenario incierto de cara al 26 de octubre.