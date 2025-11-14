Se demora la asistencia de Nación a las zonas inundadas: “No se pudo llegar a ninguna aplicación de medidas en concreto”

La presidente de la Sociedad Rural de Carlos Casares, Erica Moro, pasó por Canal E y volvió a poner en agenda la crítica situación que atraviesan los distritos rurales del noroeste bonaerense por las inundaciones. A una semana del anuncio del Comité Operativo Logístico encabezado por Patricia Bullrich, aseguró que no hubo avances concretos y que la maquinaria aún no llegó a la zona.

“Estamos muy agradecidos y valoramos mucho su acercamiento, como así también la asistencia que nos brindan”, dijo Erica Moro sobre la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero remarcó que el encuentro técnico del lunes siguiente “no se pudo llegar a ninguna conclusión definitiva, ni aplicación de medidas en concreto”.

Cuáles son los pedidos del sector

Asimismo, explicó que el pedido principal del sector es claro: equipos, combustible y personal para operar de inmediato. “Nosotros lo que estamos pidiendo son respuestas rápidas y que realmente se vean plasmadas en la realidad, y que tengamos el envío de la maquinaria, ya la maquinaria funcionando”, sostuvo.

Sobre la polémica declaración atribuida a Santiago Hardie, quien según trascendidos habría sugerido que los productores debían comprar más maquinaria si la necesitaban, Moro planteó: “Yo no tuve oportunidad de escuchar esa frase, sinceramente no escuché que haya expresado eso Santiago”.

Lo que sí quedó claro en la reunión fue la preocupación por la falta de definición logística: “Se está discutiendo si la maquinaria viene con combustible, con el maquinista, los viáticos, las reparaciones”. Sobre la misma línea, remarcó que, “ellos tengan un envío únicamente de una maquinaria y por el momento la municipalidad debería afrontar esos gastos”.

Carlos Casares continúa sin ayuda en concreto

Al cumplirse una semana del anuncio oficial, la situación sigue estancada. “Por el momento a Casares aún no han enviado nada, no llegó ninguna maquinaria de Nación”, confirmó la entrevistada. Esto incluye tanto maquinaria como fondos económicos: “Tampoco llegaron los fondos y el reparto de los 1.900 millones”.

Luego, manifestó que la única excepción fue el municipio de 9 de Julio: “Tengo entendido que ellos sí recibieron alguna maquinaria”. Pero para Casares, la respuesta es nula: “Por el momento no hay ninguna respuesta en concreto, nada decidido”.