Se incrementa la presencia de vehículos provenientes de China en México: “En 2025 fueron vendidos 300.000 autos”

El periodista mexicano, Enrique Hernández, en comunicación con Canal E, analizó la creciente presencia de autos chinos en México, el cual se convirtió en un tema central del debate económico y comercial.

Según Enrique Hernández, el volumen de vehículos importados desde Asia alcanzó cifras significativas. “Más o menos en 2025 fueron vendidos 300.000 autos que fueron fabricados por las armadoras ya sea chinas o las armadoras estadounidenses que tienen plantas obviamente en esa nación y que fueron traídos al mercado mexicano”, planteó.

Las exigencias de las plantas mexicanas

Asimismo, explicó que la decisión de aplicar un arancel del 50% no surgió de manera aislada: “En realidad fue una exigencia de las armadoras que tienen plantas en México”. En ese sentido, detalló que, “hay como una decena de empresas que generan empleos, al menos 350.000 empleos de esta industria son generados sobre todo por las armadoras alemanas, las armadoras estadounidenses”.

Uno de los principales argumentos del sector es la imposibilidad de competir con los precios de los vehículos importados. Hernández remarcó que, “piden un piso parejo porque no pueden competir con vehículos que llegan a costar 18.000 dólares o 22.000 dólares o ya en su extremo máximo al menos 50.000 dólares”.

La necesidad de proteger la industria de México

Frente a este escenario, señaló que, “el gobierno de Claudia Sheinbaum busca proteger esta industria que sin duda también para México ha sido un pilar en los últimos años”. Sobre el tipo de autos que ingresan al país, precisó: “Los autos que proceden de China en México son principalmente híbridos eléctricos y de combustión”.

Además, el entrevistado advirtió sobre la fuerte presencia de marcas asiáticas: “México ha venido siendo arrollado, mejor dicho ha venido siendo inundado por autos chinos de estas marcas como BYD, como GMC, obviamente Odoma, Chang'an, Chirey, GECO”.

También puso el fenómeno en perspectiva regional. “Si le vemos más o menos o lo ponemos en dimensión, es la mitad de lo que vende Argentina de vehículos al año lo que se está vendiendo de autos chinos en el territorio mexicano”. A esto se suma la llegada de unidades provenientes de otros países asiáticos: “También hay otro tipo de autos que son de Indonesia y de Tailandia”.