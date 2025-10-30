Sebastián Di Doménica: “La inteligencia artificial todavía no reemplaza al trabajador, solo mejora su rendimiento”

El especialista en tecnología Sebastián Di Doménica dialogó con Canal E sobre los despidos masivos en Amazon y reflexionó acerca del verdadero alcance de la automatización y la inteligencia artificial en el mundo laboral.

Amazon y el debate global sobre la automatización

“Amazon despidió entre 14.000 y 20.000 personas, un número impactante, pero hay que mirarlo con contexto”, explicó Di Doménica al referirse a la reciente decisión del gigante estadounidense. Recordó que*“Amazon emplea a 900.000 personas en Estados Unidos y a un millón y medio en todo el mundo”, por lo que el porcentaje de despidos, si bien alto, “no es tan grande en el marco de una empresa de ese tamaño”.

Según el especialista, los despidos se concentraron en áreas administrativas y de oficina, como logística, servicios web y pagos, sectores más expuestos a los avances de la inteligencia artificial. Sin embargo, aclaró que detrás de la decisión “hay también una estrategia económica para reducir gastos y seducir a Wall Street antes del balance trimestral”.

“No sé si estos despidos son tan representativos de la temática del trabajo y la inteligencia artificial, sino más bien de los problemas que tiene Amazon por la guerra comercial entre China y Estados Unidos”, señaló.

Di Doménica remarcó que los sistemas automatizados aún están lejos de reemplazar al trabajador humano: “La automatización sirve y agiliza muchas tareas, pero todavía no permite reemplazar al trabajador porque las tecnologías están en estado de prueba”.

El futuro del trabajo y el rol de los estados

El analista citó datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “A comienzos de este año, la OIT planteó que un 3% de los empleos a nivel mundial corren riesgo de automatizarse, sobre todo los trabajos de oficina”.

Ante ese panorama, insistió en que “el rol de los estados y de los sindicatos será clave para reconvertir a los trabajadores y evitar que la automatización los deje afuera del sistema”. En ese sentido, destacó que Amazon promete crear nuevos puestos asociados a la robótica y la inteligencia artificial, pero advirtió que esos cambios “exigen educación y negociación laboral para que nadie quede atrás”.

El experto subrayó que, por ahora, “los robots son muy útiles para tareas pesadas o peligrosas, pero el trabajo manual fino sigue siendo humano”, porque “hay algo que los robots nunca van a tener: el tacto”, un elemento clave en procesos como el empaquetado o la manipulación de objetos delicados.

Finalmente, Di Doménica recordó las ideas del economista Daron Acemoglu, quien diferencia entre tecnología que complementa y tecnología que reemplaza: “La inteligencia artificial debe ser un complemento para mejorar la productividad, no para eliminar puestos”, aseguró. Y añadió: “Va a generarse más riqueza y una producción más barata, pero el desafío es que esa riqueza se distribuya de manera más equitativa”.

