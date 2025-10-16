Di Doménica sobre Stargate Argentina: “Va a ser un mega centro de datos, uno de los más grandes del mundo”

En diálogo con Canal E, el periodista y especialista en temas tecnológicos Sebastián Di Doménica expresó su preocupación por el proyecto Stargate Argentina, un mega centro de datos impulsado en la Patagonia que, según él, pone en riesgo los recursos naturales y la soberanía nacional.

Un data center que consume como una ciudad

El proyecto Stargate Argentina, que prevé la instalación de uno de los data centers más grandes del mundo en la Patagonia, es visto con escepticismo por Di Doménica. Desde una mirada crítica, advirtió: “No hay que tener una mirada ingenua sobre este proyecto”.

Este centro, impulsado por la empresa OpenAI, requerirá un volumen de energía similar al de una gran ciudad como Rosario, lo cual genera serias dudas en el contexto de crisis energética nacional.“¿De dónde vas a sacar esa energía?”, cuestionó, haciendo referencia a los posibles cortes de suministro en verano.

Además, el consumo de agua para refrigeración preocupa por su impacto ambiental. “La Patagonia es una zona que tiene problemas de agua”, explicó, y agregó que aunque se hable de reciclaje, los sistemas generan evaporación y pérdidas difíciles de compensar.

Riesgos geopolíticos y pérdida de soberanía

Más allá del costo ambiental, Di Doménica alertó sobre la dimensión estratégica del proyecto. “Este va a ser un mega centro de datos, uno de los más grandes a nivel mundial”, afirmó. La instalación tan cercana a Vaca Muerta no sería casual, ya que aprovecharía energía barata y accesible, pero podría significar una dependencia tecnológica crítica con Estados Unidos.

“Esto nos pone en una situación incómoda”, advirtió, ante la posibilidad de que Argentina se convierta en una pieza subordinada en la disputa global entre China y Estados Unidos. Según explicó, la inteligencia artificial será clave en conflictos bélicos y comerciales del futuro.

También criticó la falta de estrategia nacional para el desarrollo de IA: “Puso a Argentina en el sexto lugar de América Latina, superado por países como Chile, Brasil y Uruguay”. Esto evidencia que, más allá de inversiones externas, el país necesita estructuras propias, gobernanza y políticas educativas coherentes.

Finalmente, enfatizó que un centro de datos de esta magnitud podría convertirse en un blanco militar en caso de conflicto internacional: “Si este es un cerebro de la inteligencia artificial, ¿qué a nivel seguridad, qué va a implicar para el país cuidar ese mega centro de datos?”

