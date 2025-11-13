Sebastián Mancuso: “La reducción de impuestos debe ser gradual y con equilibrio fiscal”

En diálogo con Canal E, el tributarista Sebastián Mancuso sostuvo que el Gobierno busca bajar impuestos y modernizar el sistema laboral sin poner en riesgo el equilibrio fiscal, tras las presentaciones del ministro de Economía en la Unión Industrial Argentina y el sector asegurador.

Reducción gradual de impuestos y mejora del poder adquisitivo

Durante su entrevista, Mancuso consideró positivas las señales económicas del Gobierno. “El ministro dio algunos indicios positivos para generar reducciones fiscales en empresas y contribuyentes”, afirmó. Explicó que la intención oficial es aumentar las deducciones personales en el impuesto a las ganancias para trabajadores en relación de dependencia, lo que mejoraría el poder adquisitivo y dinamizaría el consumo en 2026.

El especialista subrayó que esta medida busca “incrementar el salario neto para que se vuelque al consumo o al ahorro”. Además, destacó la propuesta de ampliar las deducciones por aportes a seguros de retiro, una iniciativa que podría beneficiar tanto a trabajadores como a empleadores.

“Eso genera un fondo de ahorro que en muchos países existe y permite un complemento a la jubilación estatal, además de una deducción fiscal para quien aporta”, explicó el tributarista.

En esa línea, Mancuso habló de un “círculo virtuoso”: menores impuestos, mayor ingreso disponible y más consumo interno. Sin embargo, advirtió que el Gobierno planea avanzar de manera gradual. “No va a ser una reforma tributaria integral, sino pequeños pasos, monitoreando el equilibrio fiscal”, aseguró, señalando que las reducciones serán “quirúrgicas” y condicionadas a la estabilidad de las cuentas públicas.

Reforma laboral y apertura económica controlada

Consultado sobre el frente laboral, Mancuso remarcó que “el foco del Gobierno está en el costo de las indemnizaciones, sobre todo para las pymes”. Explicó que se impulsa la creación de fondos de cese laboral para evitar que los despidos generen costos imprevistos. “No se trata de que el trabajador pierda la indemnización, sino de que el pago surja de un fondo previo”, aclaró.

Respecto a las cargas laborales, el experto reconoció las dificultades: “Es más difícil reducirlas porque financian el sistema previsional, que hoy está en crisis”. Sostuvo que para avanzar en ese punto será necesario formalizar el empleo informal y fortalecer los aportes.

En cuanto a la apertura económica, Mancuso defendió una estrategia prudente. “Argentina estuvo demasiado cerrada estos años; hay que hacer una apertura inteligente”, sostuvo. Añadió que “para competir con las empresas del exterior, primero hay que bajar la carga tributaria local”, ya que muchas pymes operan en desventaja. Finalmente, enfatizó: “La apertura no puede llevarse puesta a las pymes argentinas; hay que hacer una transición ordenada”.

Con un tono optimista pero cauteloso, el tributarista concluyó que la clave del 2026 será combinar alivio fiscal, equilibrio presupuestario y modernización laboral, pilares esenciales para sostener la recuperación económica.

