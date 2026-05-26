Sebastián Menescaldi: “Hay un muy fuerte flujo de dólares que está ingresando al país”

La estabilidad del dólar en Argentina genera sorpresa en un contexto históricamente marcado por la volatilidad cambiaria. Para Sebastián Menescaldi, economista, el fenómeno actual tiene una explicación concreta: el ingreso masivo de divisas provenientes tanto de inversiones financieras como del sector exportador. “Hay un muy fuerte flujo de dólares que está ingresando al país”, afirmó el especialista a Canal E.

Según explicó, en los últimos meses muchas empresas tomaron deuda en dólares y esos fondos se volcaron al mercado local. A eso se suma el fuerte crecimiento de las exportaciones agroindustriales, que actualmente aportan cerca de mil millones de dólares mensuales adicionales respecto al año pasado. “Tenés un fuerte flujo de dólar que es lo que te está conteniendo la demanda”, señaló Menescaldi.

Dólar estable, reservas y deuda con el FMI

El economista descartó que el Gobierno esté “pisando” artificialmente el tipo de cambio y sostuvo que las tasas de interés reflejan un contexto de mayor liquidez. “Hoy no estamos viendo un dólar que esté pisado por el Gobierno”, remarcó.

No obstante, aclaró que este esquema beneficia principalmente a sectores específicos como el agro, la minería, el petróleo y las finanzas, mientras otras actividades económicas enfrentan problemas de rentabilidad por el atraso cambiario.

En cuanto al desembolso del Fondo Monetario Internacional, Menescaldi explicó que los recursos ingresan en DEG y que, en gran parte, se utilizan para afrontar vencimientos con el propio organismo. “Lo más seguro es que este flujo vuelva al Fondo en el próximo pago”, detalló.

Además, sostuvo que el Gobierno ya trabaja en mecanismos de financiamiento para cubrir compromisos de deuda futuros, incluyendo negociaciones con bancos internacionales y posibles privatizaciones.

Retenciones, agro y recuperación económica

Respecto a la baja de retenciones para el trigo y la cebada anunciada por el Gobierno, el economista consideró que el impacto fiscal será bajo en el corto plazo, aunque reconoció que podría aliviar parcialmente la rentabilidad del sector agrícola.

Sin embargo, advirtió que el aumento de costos, especialmente por los fertilizantes afectados por el conflicto internacional, complica las perspectivas productivas para la próxima campaña. “En el caso del trigo se está previendo que caiga el área sembrada en torno al 5%”, explicó.

Sobre la actividad económica, Menescaldi aseguró que el crecimiento actual está sostenido principalmente por el agro y la energía, mientras otros sectores permanecen estancados. “La cosecha de este año va a crecer casi 20%”, destacó.

Pese a las proyecciones positivas para el promedio anual, el especialista insistió en que la recuperación no es homogénea. “El resto de la economía la verdad que está planchada”, concluyó.