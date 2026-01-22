Sebastián Waisgold: “El oro sigue marcando máximos históricos”

El oro volvió a ocupar el centro de la escena financiera internacional al marcar nuevos máximos históricos y confirmar su rol como activo refugio. Para el analista financiero, Sebastián Waisgold, este fenómeno no responde a una moda pasajera, sino a un cambio estructural del contexto global. “El oro está nuevamente en el centro de la escena porque sigue marcando máximos históricos, y no es casualidad”, afirmó a Canal E.

Según el especialista, el avance del metal precioso refleja un mundo cada vez más inestable, atravesado por conflictos geopolíticos, tensiones políticas y dudas macroeconómicas profundas. “Refleja un mundo más incierto, con tensiones geopolíticas, dudas macroeconómicas y bancos centrales muy activos”, explicó, al tiempo que remarcó el peso creciente de la deuda estadounidense y la pérdida gradual de confianza en el dólar.

Actualmente, el oro cotiza en torno a los 4.880 dólares y se encuentra a menos de un 2% de alcanzar el nivel simbólico de los 5.000. “Ese número va a ser muy resonante cuando se alcance”, advirtió Waisgold, destacando que en 2023 el metal tuvo un rendimiento del 60% en dólares, superando ampliamente al promedio histórico del S&P 500.

Bancos centrales, desdolarización y señales de agotamiento

Uno de los motores clave detrás de esta escalada es la fuerte demanda de los bancos centrales. Países como China, Rusia, Turquía e India están incrementando sus reservas de oro como parte de una estrategia de diversificación. “Hay países que empiezan a reducir lentamente su exposición al dólar como moneda de reserva y empiezan a acumular otros activos, como el oro”, señaló.

Para Waisgold, esta tendencia es una señal clara. “Cuando los bancos centrales empiezan a invertir en oro, hay que prestar atención”, sostuvo, y explicó que el metal no tiene riesgo de contraparte, algo cada vez más valorado en un escenario político volátil, marcado por las decisiones impredecibles del presidente estadounidense Donald Trump.

En ese sentido, el analista subrayó que el oro se fortalece también ante la expectativa de bajas de tasas de interés. “El oro no paga interés, pero cuando las tasas reales bajan, se vuelve mucho más atractivo”, explicó, anticipando un rol aún más protagónico del metal en los próximos meses.

Rotación de activos y oportunidades más allá del oro

Además del oro físico, Waisgold destacó instrumentos financieros que permiten exponerse al metal, como el ETF GLD, que replica su comportamiento con menor volatilidad. También advirtió sobre una rotación en los mercados internacionales, especialmente en acciones.

El sector de inteligencia artificial y semiconductores concentra hoy el 32% del S&P 500, un nivel inédito. “No recuerdo la última vez que un sector dominó tan sistemáticamente el índice”, afirmó, y anticipó una posible toma de ganancias. En ese contexto, los inversores comienzan a mirar sectores como consumo discrecional, utilities y energía, claves para sostener la infraestructura tecnológica del futuro.

