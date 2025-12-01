Sector agropecuario: “El que está haciendo el ajuste acá es el productor, no es el Gobierno”

El consultor en mercado de granos, Pablo Adreani, expuso en Canal E cuáles son las principales trabas que enfrenta la competitividad del agro argentino y cómo impactan en la rentabilidad del productor.

Pablo Adreani describió el problema cambiario. “El Gobierno decidió aplicar el sistema de bandas, el tipo de cambio”, recordó, y explicó que este esquema intenta evitar una mayor apreciación del peso, algo que golpea directamente al productor. “Eso le provoca al productor una situación que ya la hemos vivido, que el productor necesita vender cada vez menos granos para pagar el mismo bien o servicio en pesos”, sostuvo.

El ajuste del productor agropecuario

Asimismo, afirmó que este fenómeno genera un ajuste silencioso: “El que está haciendo el ajuste acá es el productor, no es el Gobierno”. Y remarcó que esta pérdida de poder de compra se agrava porque “a menos que el precio de las hojas o del maíz suban por arriba del índice de inflación, el productor no lo puede manejar”.

Uno de los puntos más fuertes estuvo en las retenciones y su impacto en las decisiones de siembra. “Hay una distorsión muy grande que hace que los productores elijan el cultivo más rentable, más seguro, con mayores probabilidades de ganar plata y no la soja”, planteó Adreani.

Fuerte suba del cultivo de girasol en los campos

A su vez, explicó que en los últimos dos años el girasol creció significativamente en superficie: “El girasol aumentó casi 800.000 hectáreas, mientras que la soja bajó 500.000 hectáreas”. Una dinámica que atribuye a la enorme diferencia de retenciones: “Las retenciones al aceite de girasol son del 4%, mientras que las retenciones al aceite de soja son el 24,5%”.

El entrevistado repasó el fenómeno que él mismo definió como “boom del girasol” y detalló: “La India importó este año 635.000 toneladas de aceite de girasol de Argentina. Irak importó 120.000. Entre estos dos destinos, Argentina tiene el 75% de las exportaciones de aceite de girasol”.

Sobre la misma línea, comentó que esta fuerte demanda se mantendrá: “No veo un escenario de posibilidades de baja en la demanda de India”. Además, destacó un dato clave para los productores: “El precio del aceite de girasol no baja entre la cosecha nueva y la cosecha vieja”.