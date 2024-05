Sector textil: casi el 60% de las ventas se vieron afectadas por la pérdida del poder adquisitivo

La pérdida del poder adquisitivo, provocada por la inflación y la falta de ajuste de los salarios en relación con el aumento de los precios, llevó a que varias personas tuvieran que replantearse sus prioridades de consumo. Esta situación llevó a que, al menos, en el rubro textil las ventas hayan bajado un 90%.

Bajos salarios y altos impuestos

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el empresario textil, Camilo Alan, quien explicó que la situación en el sector “es muy difícil” porque “cayó más del 50% o 60% la venta y subieron los gastos fijos”.

Según el entrevistado, el gran problema del sector es que la gente “no tiene para consumir” porque “no ganan más y los impuestos siguen subiendo”. Y agregó: “A la gente ya no le está alcanzando para vivir y lo primero que deja de consumir es la ropa y los calzados”.

Con respecto a los gastos, Alan contó que actualmente está pagando más de 250 mil pesos de luz y además, “el dólar sigue aumentando, y no se puede venda nada”. “Optamos por las cuotas sin interés, en donde se termina perdiendo, porque el descuento me llega a mi”, añadió.

Ventas en cuotas e inversiones

En continuidad con el tema, el empresario añadió: “los comerciantes tenemos que vender con más cuota o aumentar la mercadería, y no nos sirve”. “No queremos aumentar los costos porque la gente no entra a comprar, y porque además ya están endeudados con sus tarjetas”, continuó.

En relación a los productos importados, el entrevistado expresó que, “tienen que entrar productos importados porque hay cosas que acá no se pueden hacer” y porque “no tenemos tanto la mano de obra especializada”.

Para cerrar, agregó: “Hay cosas que, no hay ningún problema, en que deben traerlas; pero tienen que proponer un valor agregado a esa gente”.