"El resultado electoral despejó una serie de temores que llevaban a una gran dolarización”

El economista, Alejandro Bianchi, en comunicación con Canal E, analizó el presente y el futuro inmediato del dólar, el riesgo país y la confianza de los inversores frente al nuevo escenario político y económico.

Para Alejandro Bianchi, la victoria del oficialismo en octubre tuvo un efecto directo sobre las expectativas: “Me parece que el resultado electoral despejó una serie de incertidumbres y temores que llevaban a una gran dolarización por parte de la población”. Además, sostuvo que la dolarización extrema previa a las elecciones no volvería a repetirse en 2026: “Muy probablemente no lo veamos en el 2026”.

Comienza la venta de dólares ante la necesidad de pesos

Incluso describió un cambio de comportamiento entre los agentes económicos: “Inversores empezando a vender dólares para pagar cuentas, para hacer sus gastos y ello conlleva a el hecho de que el dólar esté teniendo esta suerte de estabilidad”.

Bianchi remarcó la importancia del rol del Tesoro norteamericano y del argentino en la recomposición de reservas: “El Tesoro norteamericano ha recomprado parte de las ventas, compensado con el Tesoro argentino, que también ha comprado dólares para ir cubriendo los vencimientos que tiene”.

Asimismo, recordó que la carga financiera es pesada: “Desde la elección a diciembre hay 3.000 millones de dólares y cerca de 22.000 millones de dólares el año próximo de cubrir”. También resaltó que el objetivo oficial es llegar a un riesgo país de 500 puntos para volver a los mercados: “El riesgo país está en 648 puntos”.

Qué se necesita para que siga bajando el riesgo país

Sobre qué falta para que caiga otros 150 puntos, el economista comentó: “El mercado quiere ver que el Gobierno tenga que hacerse primero de los dólares para pagar los bonos y el vencimiento del mes de enero”. Además, subrayó que los inversores evalúan dos variables simultáneas: “Un gobierno tiene que mostrar siempre voluntad y capacidad de pago”.

Por otro lado, analizó en detalle las oportunidades del nuevo acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos. Aunque aún falta conocer la letra chica, afirmó: “Lo favorece desde un montón de aspectos”.