Seguros de retiro: cuánto hay que ahorrar y por qué son clave para complementar la jubilación

En diálogo con Canal E, Noelia Van Haaster, productora y asesora de seguros, aseguró que la planificación financiera de largo plazo es fundamental para construir una jubilación complementaria y advirtió que “si no resolvemos nosotros mismos nuestra propia jubilación, nadie lo va a hacer por nosotros”.

La educación financiera y la planificación previsional vuelven a ganar protagonismo en un contexto donde las jubilaciones generan incertidumbre para millones de argentinos. En este escenario, los seguros de retiro aparecen como una alternativa para quienes buscan construir un respaldo económico a largo plazo.

Según explicó Van Haaster, el seguro de retiro funciona como una herramienta que permite sistematizar el ahorro y generar un capital destinado exclusivamente a la etapa posterior a la vida laboral. “El seguro de retiro es una herramienta que te sistematiza al ahorro”, destacó.

La especialista remarcó que este tipo de instrumentos no está pensado para objetivos de corto plazo. “Esto no es para las vacaciones, no es para cambiar el auto”, afirmó, al tiempo que señaló que el principal beneficio es ayudar a mantener la disciplina financiera y evitar utilizar esos fondos para otros proyectos personales.

La importancia de la disciplina y el ahorro temprano

Van Haaster explicó que los seguros de retiro deben ser entendidos como un complemento de otras inversiones, como las realizadas en el mercado de capitales. Sin embargo, subrayó que muchas personas terminan utilizando sus ahorros para objetivos intermedios y descuidan su planificación previsional. “La diferencia entre tener un seguro de retiro y solamente inversiones en la bolsa de valores es la disciplina que tenga la persona”, sostuvo.

Respecto al monto recomendado para comenzar a ahorrar, indicó que los jóvenes deberían destinar entre un 10% y un 20% de sus ingresos mensuales. A medida que se acerca la edad jubilatoria, el porcentaje debería aumentar significativamente. “Si vos empezás joven, podés destinar un 10% para tu retiro y el resto lo podés destinar a tu mediano plazo”, explicó. Para quienes se encuentran en la mediana edad, recomendó un esfuerzo mayor: “A partir de un 25 o 30%” de los ingresos.

Rentabilidad, compañías y qué hacer ante imprevistos

La asesora señaló que las compañías de seguros de retiro invierten principalmente en instrumentos del mercado de capitales argentino y ofrecen alternativas en pesos, dólares o productos dolarizados.

En cuanto a la rentabilidad, destacó que estos productos suelen medir su desempeño en moneda estadounidense. “Las rentabilidades, por lo general, se miden en dólares. Aproximadamente un 6,5% o 7% en dólares”, indicó.

Van Haaster también aclaró que, ante la pérdida de empleo o dificultades económicas, la mayoría de las compañías permite suspender temporalmente los aportes sin perder el capital acumulado. “Las pólizas, por lo general, se pueden suspender el aporte de primas sin perder tu inversión”, explicó.

Finalmente, insistió en la necesidad de actuar con anticipación para construir un patrimonio que permita sostener el nivel de vida durante la jubilación. “Importa que se lleven el mensaje de que junten algo para su retiro porque esto va a suceder”, concluyó.