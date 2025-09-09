Sergio Oroña: “Hacer backup es un hábito más que un gasto”

En diálogo con Canal E, el especialista en ciberseguridad Sergio Oroña advirtió que el espionaje digital ya no apunta solo a gobiernos, sino que afecta a empresas, usuarios y estructuras privadas en todo el mundo.

El espionaje digital dejó de ser cosa de espías

El crecimiento del espionaje digital es un fenómeno global que ya no distingue entre gobiernos y particulares. “Hoy poder cibervigilar los activos informáticos hace claramente la diferencia entre saber si nuestro activo está protegido o alguien más lo está robando”, afirmó Oroña.

La información robada muchas veces termina en la dark web o en mercados ilegales, y por eso la cibervigilancia se ha vuelto esencial. Según Oroña, Argentina aún está en una etapa inicial de desarrollo en esta materia: “Aquí estamos haciendo los mejores intentos para de a poquito empezar a armar cultura, tanto a nivel Estado como a nivel privado”.

Para el experto, uno de los errores más comunes es pensar que el espionaje digital tiene fines destructivos: “Muchas veces no buscan destruir, sino observar o influir en decisiones estratégicas de compañías”, explicó.

Tecnología, hábito y prevención: la clave del resguardo digital

El panorama, aunque preocupante, no es irreversible. “Hoy hay mucha tecnología disponible, pero hay un déficit muy grande de especialistas en ciberseguridad, no solo en Argentina sino en el mundo”, sostuvo Oroña. Pese a esto, subrayó que existen medidas accesibles para cualquier usuario.

“Lo más recomendable es hacer backups seguros y probados”, remarcó, como consejo clave. La regla básica, explicó, es el método 3-2-1: “Tres copias de seguridad, en dos medios distintos y una que esté fuera del lugar habitual”. Además, recomendó el uso de antivirus con tecnología EDR (detección basada en comportamiento) y mantener normas básicas de higiene digital.

Cuando se trata de detectar intrusiones, también hay soluciones viables: “Se pueden poner sensores o monitores que indiquen si la información está siendo accedida por alguien externo”, afirmó. Y advirtió: “Nos puede ayudar a saber si tenemos al ladrón en casa”.

Por último, Oroña enfatizó que protegerse no tiene por qué ser caro: “Es más un hábito que un costo. Hay herramientas gratuitas y fáciles de usar disponibles en internet”, indicó.

En un mundo donde todos tienen una segunda vida digital, Oroña llamó a tomar conciencia: “No haber recibido formación en ciberseguridad no nos exime de adoptar hábitos saludables para protegernos”.