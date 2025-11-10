Sergio Oroña: “La ciberseguridad no es un tema técnico, es un tema cultural que nos afecta a todos”

En diálogo con Canal E, Sergio Oroña, especialista en ciberseguridad y CEO de XparFound, analizó el avance de los ciberataques en la Argentina y alertó sobre la falta de cultura digital en las pequeñas y medianas empresas.

Ciberataques en aumento: las pymes bajo amenaza

El panorama para las pequeñas y medianas empresas argentinas es alarmante. Según Oroña, “las pymes están bajo el ojo de la tormenta”, ya que “seis de cada diez fueron víctimas de al menos un ciberataque en el último año”.

El experto explicó que la vulnerabilidad de las pymes se agrava porque muchas “no tienen cultura de defender el activo informático” y además “forman parte de cadenas de suministro con grandes empresas, donde basta que un solo eslabón sea afectado para comprometer toda la cadena”.

En el primer semestre de 2025, Argentina registró más de 1.600 millones de ciberataques, una cifra que, según Oroña, “va a seguir creciendo con el avance de la inteligencia artificial”.

Consultado sobre los delitos más frecuentes, detalló: “El primero es el ransomware, un virus que cifra la información y exige un rescate económico; el segundo es el phishing, esos vínculos engañosos que llegan por correo; y el tercero es el robo de credenciales, que permite escalar el ataque a múltiples plataformas”.

Oroña resumió: “Los tres ataques más importantes hoy son ransomware, phishing y robo de credenciales”.

El desafío cultural y la necesidad de una ley nacional

El especialista advirtió que el problema no pasa solo por la falta de recursos. “A veces no es tanto un dolor presupuestario, sino un dolor cultural”, dijo. Explicó que en la mayoría de las empresas “no existe todavía el mindset de proteger el dato con la misma intensidad con la que crecen tecnológicamente”.

Oroña fue contundente: “Crecemos en nube, en servicios SaaS, en inteligencia artificial, pero no crecemos en la misma medida en ciberseguridad”. Por eso insistió en la importancia de “formar cultura desde cada empresa, gobierno y Estado”.

Actualmente, solo el sector financiero cuenta con normas obligatorias. “La única vertical regulada es la de Banco y Finanzas, bajo normas del Banco Central; el resto está en lo que llamamos best effort: cada uno hace lo que puede”, explicó.

Para el especialista, el país necesita avanzar con una regulación clara: “Argentina necesita una ley más estricta, como ya ocurre en Chile o Brasil, donde se exige el cumplimiento de estándares de ciberseguridad para todos los sectores”.

En ese sentido, también consideró que el problema trasciende lo técnico: “Ciberseguridad no es un tema técnico, es un tema cultural”, remarcó. Y subrayó: “Nos afecta a todos, porque todos estamos digitalizados, desde las empresas hasta los medios de comunicación”.

Finalmente, Oroña llamó a cambiar la mirada sobre el tema: “Hay que poner la ciberseguridad sobre la mesa de discusión. Todavía se siente como algo técnico, pero en realidad es trascendental para el futuro de todos los países y de la Argentina”.

