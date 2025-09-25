Sergio Pedace: “En otro momento los gobiernos emitían o subían impuestos, hoy los bajan”

Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes Abastecedores, sostuvo en diálogo con Canal E que la eliminación transitoria de las retenciones es una señal positiva y valoró el respaldo de Estados Unidos al Gobierno nacional.

El fin de las retenciones para la carne: una medida que entusiasma

Aunque el Gobierno nacional aclaró que el esquema de retención cero sigue vigente para los granos, para la carne vacuna y aviar se dio por concluido el período de excepción. Sin embargo, desde el sector cárnico se muestran optimistas con el rumbo económico adoptado.

“Lograron el objetivo que era recaudar los dólares que se necesitaban y, por lo que entendemos, va a seguir por un mes más sin retención en lo que es la carne”, explicó Pedace.

A pesar de la incertidumbre, valoró la actitud del Ejecutivo: “En una política donde el gobierno saca impuestos y no que los agranda, lo vemos con buenos ojos, aunque sea transitorio”.

El objetivo del Gobierno fue alcanzar un cupo de USD 7.000 millones en liquidación de exportaciones, algo que se logró en pocos días. Desde el sector cárnico, aunque no todos fueron directamente beneficiados, la medida fue bien recibida. “Obviamente que nadie se conforma con nada, pero realmente en otro momento los gobiernos o emitían plata o levantaban los impuestos”, destacó Pedace.

Apoyo a la línea económica y al respaldo internacional

Pedace también se refirió al respaldo internacional que el Gobierno recibió en las últimas semanas, particularmente de Estados Unidos, en un contexto donde el secretario del Tesoro norteamericano había expresado su opinión respecto al esquema argentino de retenciones.

“Nosotros creemos que el Gobierno busca la manera de que el dólar se mantenga... y buscó un apoyo a nivel mundial”, remarcó. Y agregó con énfasis: “Lo vemos con buenos ojos, porque salieron a buscar un respaldo para solucionar el problema y no como antes, que iban a pedirle a China, Cuba, Venezuela o a Rusia”.

En ese sentido, destacó la coherencia con la línea política y económica del actual gobierno: “Va con la línea que es el Gobierno. Obviamente nadie se conforma, pero vamos en línea correcta”.

Consultado sobre las exportaciones que podrían restar por liquidar, Pedace explicó que la carne vacuna no tiene el mismo peso que los granos en términos de impacto económico, pero que toda inyección de divisas es positiva para el mercado. “Bienvenido sea que el Gobierno logró el primer objetivo y es tranquilizar los mercados”, concluyó.