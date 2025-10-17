Sergio Pedace: “Hace 40 años tenemos el mismo stock ganadero”

En diálogo con Canal E, el vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), Sergio Pedace, analizó la situación actual del sector y advirtió sobre la falta de crecimiento en la producción de carne. “Hace 40 años tenemos el mismo stock ganadero, pero hoy la población se duplicó. Eso explica por qué hay menos carne disponible”, explicó.

Según Pedace, las políticas aplicadas durante los últimos gobiernos “cerraron la Argentina al mundo” y desincentivaron la producción. “No se produjeron más animales ni más kilos de carne, y eso se traduce en una menor oferta. Argentina es uno de los países que faena animales más chicos en el mundo, lo que también reduce el rendimiento”, remarcó.

Exportaciones y presión sobre el mercado interno

El dirigente señaló que la dinámica del dólar y los precios internacionales afectan al consumo local. “Cuando suben las categorías destinadas a la exportación, como la vaca o el novillo pesado, arrastran al resto. Si la exportación puede pagar más, eso complica al mercado interno”, explicó.

Pedace sostuvo que aunque el tipo de cambio no tenga un efecto directo inmediato sobre el precio de mostrador, “termina generando presión” porque el productor busca vender al mejor postor. “El mercado se ajusta solo: si hay demanda externa y poca oferta, los precios suben”, resumió.

La industria frigorífica, bajo presión

El representante de CAMYA también describió la crítica situación de los frigoríficos. “Antes, los subproductos del animal —como el cuero, el cebo o las achuras— permitían cubrir los gastos operativos e incluso generaban ganancias. Hoy ya no alcanzan”, afirmó.

Según Pedace, esa pérdida de rentabilidad agrava la situación de los matarifes, que deben asumir mayores costos para mantener la faena. “La industria está complicada: cada animal que se procesa implica un gasto extra. El negocio dejó de ser sustentable en muchos casos”, advirtió.

Un problema estructural: falta de hacienda y planificación

El empresario consideró que la situación no se resolverá a corto plazo. “Esto es pura oferta y demanda. Falta hacienda, falta ganado, y revertir eso lleva al menos tres o cuatro años”, afirmó.

Pedace insistió en la necesidad de políticas a largo plazo que incentiven la producción. “No hay forma de que esto se modere si no se impulsa un plan ganadero serio. Mientras tanto, la carne va a seguir encareciéndose”, señaló.