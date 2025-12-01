Sobreoferta mundial de trigo: afirman que esto generó “mucho ruido en el mercado agrícola”

La consultora y fundadora de Tónica Online, Mónica Ortolani, analizó para Canal E el cierre de noviembre y el panorama para diciembre en un mercado agrícola marcado por la volatilidad, las tensiones geopolíticas y los desafíos internos para el productor argentino.

“Una sobreoferta mundial que tenemos en el trigo, también una mayor oferta mundial que se espera en el maíz”, describió Mónica Ortolani. En Argentina, el rinde sorprendió al alza, lo que encendió luces amarillas por la calidad: “Si bien es cierto, por supuesto, que ante un mayor rendimiento puede, en algunos casos, tener un menor porcentaje de proteína”.

Ruido en el mercado agrícola ante la sobreoferta de trigo

Asimismo, subrayó que esto generó “mucho ruido en el mercado” y obligó a la industria a modificar la forma de liquidar: “Lo habían bajado primero al 90%, hoy se está liquidando el 95%”.

A eso se suma que “el productor hoy llegó con mucho menos trigo vendido y comercializado del que normalmente vendía, vendió como 3 millones menos de trigo”. Para Ortolani, esto deja al productor expuesto: “La necesidad tiene cara de hereje”.

Recomendaciones para los productores

A su vez, recomendó que, “en lo posible esperalo al trigo, embolsalo y vendelo en marzo o vendelo en julio”. Para quien enfrenta urgencias financieras, destacó: “Primero privilegiaría vender la soja, lo mismo que el maíz”.

Sobre el maíz, la entrevistada remarcó el peso global de Estados Unidos: “Estados Unidos tendría 47 millones más de toneladas de maíz, casi es una campaña nuestra”. Pero advirtió sobre el factor China: “Concentra casi el 61% del stock mundial de maíz, cualquier variación que haga China son alicientes de una volatilidad a la cual nos podemos ver inmersos”.

En soja, el panorama fue más favorable: “La que tiene un panorama quizás más optimista es la soja”. Aunque alertó que la euforia por el acuerdo China–Estados Unidos fue exagerada: “Creo que son más anuncios que lo que realmente se terminó dando”.