Sorpresa en el mercado ante la baja del dólar: “Hay una presión a la baja, producto del resultado de la elección”

El economista, Alejandro Bianchi, habló con Canal E y analizó el comportamiento reciente del dólar y las perspectivas de los mercados financieros tras las elecciones.

“Hay una presión de inicio de mes, gente que se dolarizó previo a la elección y que está buscando ahora hacerse pesos rápidamente para pagar la tarjeta, las cuentas, el alquiler”, señaló Alejandro Bianchi. Según desarrolló, esto genera “una presión a la baja, producto del resultado de la elección”.

Cuál es el piso del dólar

Luego, manifestó que, “1.350 es un piso para el dólar, es un primer piso para el dólar”, aunque advirtió que hay “un juego de fuerzas que se contraponen”. Por un lado, detalló que, “6.500 millones de dólares se compraron previo a la elección y obviamente eso deja a la economía sobre dolarizada y genera ahora una presión bajista sobre el tipo de cambio”. Pero, al mismo tiempo, “el Banco Central, el Tesoro Argentino y el Tesoro Norteamericano también tienen que ir desarmando sus posiciones”.

Bianchi explicó que, “el movimiento por ese motivo es mucho más lento de lo que han reaccionado otros mercados”. En paralelo, destacó que, “en el pre-market, los ADR argentinos están subiendo nuevamente 6%”.

Respecto de la bolsa, remarcó: “En octubre la bolsa hizo la suba más grande de toda su historia, 70% medido en dólares”. Sin embargo, apuntó que, “todavía estás un 20% abajo del máximo de enero, que fue de 2.450 puntos”.

La necesidad de reformas

El economista mencionó que el mercado podría seguir al alza: “Es posible volver a los máximos anteriores, pero para superar esos máximos claramente primero es necesario que Argentina haga las reformas de fondo”. Esas reformas incluyen las “tributaria, laboral y previsional”.

También reconoció que, “en algún momento siempre el mercado va a tener zigzagueos e idas y vueltas”, aunque, pese a algunos ruidos políticos recientes, “todavía está esta euforia de que una Argentina distinta es posible y el mercado está operando en consecuencia”.