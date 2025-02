Suspensión de las PASO: "La sociedad ni siquiera reaccionaría si las eliminan”

En comunicación con Canal E, el analista político, Federico González, criticó la coyuntura política actual en Argentina con las internas en los diferentes partidos como muestra de debilidad, también abordó temas como la suspensión de las PASO y la posibilidad de un nuevo "cisne negro" en el escenario electoral como en algún momento lo fue Javier Milei.

Para Federico González, la discusión sobre la eliminación de las elecciones primarias es irrelevante. "Me parece tan obvio que hay que suspenderlas que no entiendo por qué dan tantas vueltas", afirmó. Desde su perspectiva, las PASO no generan un beneficio real y solo se mantienen por intereses coyunturales de ciertos sectores políticos. "La sociedad ni siquiera reaccionaría si las eliminan, porque lo ven como una obligación más que como un derecho", agrega.

Incertidumbre en los partidos políticos

El panorama político actual muestra fracturas en los principales partidos. González señaló que tanto el PRO como La Libertad Avanza y el peronismo atraviesan conflictos internos que los debilitan. "Son una máquina de errarle a todos, como si jugaran en contra", sostuvo. En su visión, esta falta de dirección genera un vacío de liderazgo y desconfianza en la sociedad.

Además, el entrevistado mencionó que estas crisis podrían desembocar en la aparición de un nuevo "cisne negro", es decir, una figura política inesperada que rompa con el status quo. "Cuando la sociedad empieza a notar que no le gusta ninguno, ahí es cuando emerge algo nuevo", advirtió.

Lo disruptivo de Javier Milei y su impacto en la sociedad

Sobre Javier Milei, González reconoció su rol disruptivo en las elecciones, pero cuestionó su evolución política. "No puede ser cisne negro toda la vida. En algún momento, lo disruptivo tiene que convertirse en sustantivo", explicó. Aunque reconoce los logros de Milei, también criticó los errores estratégicos de su entorno, como la expulsión de Ramiro Marra. "No hay peor liderazgo que el que maltrata a los propios. La sociedad percibe eso", advierte.

¿Nuevos candidatos para las elecciones legislativas?

Con las elecciones de medio término en el horizonte, el analista político remarcó que la incertidumbre política abre espacio para nuevas figuras. "Estoy viendo movimientos subterráneos de candidatos que no son muy conocidos, pero que están armando campañas muy locas", comentó.