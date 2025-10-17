Tensión global, récords en Australia y optimismo en Wall Street: el mapa bursátil de la semana

Ezequiel Vega, analista de mercados internacionales, analizó en Canal E el comportamiento de los mercados asiáticos, europeos y estadounidenses en una semana marcada por tensiones políticas, datos mixtos y expectativas de baja de tasas.

Asia: entre conflictos geopolíticos y récords australianos

Según explicó Vega, “el CSI-300 de China se contrajo más de un 2% en los últimos cinco días” como resultado de la renovada guerra arancelaria entre Estados Unidos y China. En este nuevo episodio, Washington amenazó con aplicar aranceles al aceite de cocina chino como represalia por la negativa de China a importar soja estadounidense.

Además, “el Nikkei-225 de Japón también cayó por la incertidumbre política”, detalló Vega, recordando que Japón celebrará elecciones el 21 de octubre. A pesar de este panorama negativo, Australia mostró una cara muy distinta: “El índice australiano está en máximos históricos pese a que hubo un aumento del desempleo del 4% al 4,3%”, comentó el analista.

Este crecimiento fue impulsado por sectores como tecnología, semiconductores y lujo, similares a los que también destacaron en Corea del Sur. Aunque el índice australiano no tiene el volumen de China o Japón, Vega aclaró que “la importancia de que un índice bursátil llegue a máximos históricos se destaca en el mercado”.

Europa y EE. UU.: entre la política y las expectativas de la Fed

En Europa, la situación fue dispar. Hubo caídas en el DAX alemán y el IBEX español, mientras que Francia sorprendió al mantener la estabilidad bursátil pese a un nuevo cambio de primer ministro y la baja popularidad de Macron. “La situación política no contagia al mercado bursátil francés, por lo menos por ahora”, aseguró Vega.

Con respecto al alto el fuego en Medio Oriente, sostuvo que “debería bajar la prima de riesgo geopolítico y repercutir en la baja del precio del petróleo y del gas”. Sin embargo, los índices europeos no reaccionaron de forma contundente.

En Estados Unidos, el panorama fue más positivo: “Tanto el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 siguen buscando romper sus máximos históricos día a día”, explicó Vega. La presentación de balances de bancos como Morgan Stanley y J.P. Morgan dio buenos resultados, lo que sumó confianza a los inversores.

También destacó el optimismo generalizado por un posible recorte de la tasa de interés de la Fed: “Se espera un recorte de 25 puntos básicos, que es lo que quiere Donald Trump y lo que estaría dispuesto a hacer Jeremy Powell”, señaló. Sin embargo, Vega advirtió que la presión política sobre la Reserva Federal sigue siendo alta: “Hay una tensión muy grande entre el presidente de la Fed y Trump desde hace meses”.