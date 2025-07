Tensión política: “Después de octubre, va a haber que reconstruir alianzas para gobernar”

En diálogo con Canal E, la analista política Lara Goyburú, sostuvo que el presidente Javier Milei apuesta por una estrategia arriesgada que le da réditos electorales, pero que podría complicar la gobernabilidad post-octubre.

Puja de poder entre Nación y provincias

“La política argentina cambia con una velocidad que no da tregua”, expresó Goyburú al referirse al giro del panorama político en solo dos meses. Aunque el oficialismo perdió algunas votaciones clave en el Congreso, la analista remarcó que “todavía La Libertad Avanza concentra alrededor del 40% de la intención de voto a nivel nacional”, una cifra que le permitiría fortalecer su bloque legislativo en octubre.

La disputa de poder no se estructura entre partidos nacionales sino entre Nación y gobernadores. “La oposición al Presidente no está organizada como fuerza política, sino como una alianza provincial que intenta sostener su poder antes de octubre”, explicó. Esa puja, dijo, se juega en el ámbito legislativo, donde “ambos bandos ven que el bloque oficialista podría fortalecerse en las elecciones, por eso las jugadas se aceleran”.

Estrategia de confrontación y desgaste a futuro

Consultada sobre las tensiones internas y el estilo confrontativo del Presidente, Goyburú fue clara: “Es una jugada riesgosa, pero consolidó un núcleo duro del 30%, sobre todo en varones jóvenes”. Esta apuesta por la polarización le ha permitido sostener el apoyo de una base firme, pero genera incertidumbre sobre el día después: “Pasado octubre, va a haber que reconstruir alianzas para gobernar”.

Respecto al presente económico, la analista indicó que “la inflación sigue siendo la principal preocupación para los argentinos”, y que el oficialismo capitaliza cualquier mejora en ese frente. Sin embargo, advirtió: “Puede rendir electoralmente, pero deja lastimaduras para la gobernabilidad de los próximos dos años”.

La baja participación electoral también refleja este escenario. “No es que la gente descrea de la política, sino que no encuentra una opción alternativa que la represente”, explicó Goyburú. Según sus datos, la oposición aparece desdibujada: “La UCR y el PJ no logran estructurar una propuesta nacional competitiva”.

El peso de lo económico frente a lo simbólico

Frente a temas como la condena a Cristina Fernández de Kirchner, Goyburú fue contundente: “Casi 7 de cada 10 están de acuerdo con la condena, pero eso no modifica su voto”. La ciudadanía, afirmó, tiene puesta la mirada en lo económico: “Hoy pesan más la reforma previsional y el bolsillo que una causa judicial”.

En esa línea, detalló que 8 de cada 10 argentinos cambiaron sus hábitos de consumo y 6 de cada 10 tienen dificultades para llegar a fin de mes. Incluso el dólar ha perdido centralidad: “La inflación sigue siendo la primera mención cuando se consulta sobre problemas del país”, afirmó.

Aunque hay cierto alivio con la estabilización del tipo de cambio, advirtió una nueva preocupación emergente: “La corrupción está empezando a escalar entre las principales inquietudes de la sociedad”.