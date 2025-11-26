Tensión por la demora en las obras del Río Salado: “Advertimos que no va a ser posible cumplir con los plazos previstos”

La crisis hídrica que atraviesa gran parte del interior bonaerense vuelve a poner en el centro del debate la paralización de las obras del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado. En este contexto, este medio se comunicó con Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor del Plan y coordinador de la Comisión de Aguas de CARBAP.

Alberto Larrañaga subrayó la complejidad de la obra: “Es una obra con distintas complejidades, porque además son más de 400 kilómetros ya dragados y es una obra, para describirla, de suma complejidad, sobre todo en el espacio de tiempo que tenemos”. También explicó que el tramo crítico es “un tramo de sólo 20 kilómetros que puede ser muy solicitado por Nación”, dividido en tres subtramos que hoy no avanzan en paralelo.

La reanudación de las obras por la razón equivocada

Si bien reconoció que hubo una reactivación prometida, remarcó que no es suficiente: “Valoramos la reanudación de las obras. Valoramos, sin duda, cómo no. No podemos tampoco dejar de señalar que esa reactivación o reanudación es sólo comercial”.

Larrañaga advirtió que la ejecución parcial pone en riesgo los compromisos asumidos: “Advertimos que no va a ser posible cumplir con los plazos previstos y otros prometidos”. Y alertó sobre la urgencia territorial: “Hay gente que sigue tapada por el agua. Y no podemos ser condescendientes en permitir que estas situaciones sean recurrentes”.

Las zonas afectadas siguen bajo una situación límite

Asimismo, resaltó que la falta de avance golpea a múltiples partidos: “Es una zona cuyas consecuencias son gravísimas, el norte del 25 de Mayo, el Partido de la República, el Lobo, el Navarro”.

Sobre el Fondo Hídrico Nacional, el entrevistado comentó: “Lo que queremos saber es lo que preguntamos”. Sobre la misma línea, detalló que existe un remanente millonario sin ejecutar: “Hoy podemos hacer una estimación justamente de que estaría en los niveles de más de 190.000, casi 200.000 millones de pesos”.

Según explicó, para destrabar la reactivación total es indispensable resolver pagos pendientes: “Estos pagos pendientes serían aproximadamente un 20% de esos recursos que están acumulados en el Fondo Hídrico Nacional”.