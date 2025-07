Tipo de cambio al alza: “El piso, de alguna manera, se lo está generando el mismo Gobierno”

El economista, Lucas Carattini, en contacto con Canal E, se refirió al comportamiento de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, la reciente suba del dólar, las estrategias oficiales para sostener el mercado y el efecto del pago de bonos soberanos.

Respecto al dato de inflación de CABA, Lucas Carattini anticipó: “Debería salir algo en torno al 1,5 o 1,6%”. Luego, aclaró que la canasta porteña tiene mayor peso de los servicios: “Esto quiere decir que cuando vos tenés un mayor ajuste de lo que son los precios regulados, te podría generar que el dato de CABA te dé ligeramente más alto a lo que te pueda dar el dato nacional”.

Expectativa por la inflación de junio en CABA

Sobre el índice nacional de junio, señaló que se espera “un número muy similar a lo que fue el mes anterior”, aunque reconoció cierta presión por “el impacto de los combustibles” y “algunos movimientos del dólar”.

Sobre la reacción del mercado ante la suba del tipo de cambio, Carattini explicó: “Hay que ver qué tanto margen tienen las diferentes empresas para pasar a precios, no hay mucho margen hoy, no hay necesidad de las empresas y las empresas no están con ánimos de hacer remarcaciones masivas”.

Auge de las promociones

Sobre la misma línea, agregó que el actual contexto comercial favorece los descuentos: “Se está viendo muchas promociones, que de alguna manera es generarte una baja de precios medio implícita”.

Sobre la suba reciente del dólar financiero, el economista aclaró: “El piso de alguna manera se lo está generando el mismo Gobierno. El Tesoro, con excedentes de pesos, estuvo comprando dólares”. A su vez, estimó que, “en total a hoy se habrán comprado aproximadamente unos 500 millones de dólares”.