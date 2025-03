Trump y el futuro de Ucrania: nacionalismo, minerales y negociaciones transaccionales

En su reciente mensaje al Congreso, Donald Trump subrayó su postura proteccionista y el enfoque transaccional sobre la guerra en Ucrania, destacando la importancia de los recursos minerales en el conflicto.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el periodista Henrik Rehbinder, quien expresó que, “Trump no estuvo dispuesto a firmar acuerdos que protegieran los intereses de Ucrania, ya que consideraba que la explotación de minerales en el país era vital para la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Según el entrevistado, la disputa entre ambos líderes se intensificó cuando Zelensky rechazó las condiciones que Trump le planteó, destacando que el presidente estadounidense estaba dispuesto a manipular el conflicto para obtener beneficios en términos de recursos minerales.

"Trump está dispuesto a maniobrar hasta donde sea necesario para asegurarse de que Estados Unidos tenga acceso a esos recursos", explicó Rehbinder, señalando que los minerales raros de Ucrania son clave para el futuro de la inteligencia artificial en Estados Unidos.

Zelensky y el dilema de las negociaciones

El periodista añadió que el desafío para Zelensky es entender que Trump no ve el conflicto como una cuestión de patriotismo, sino como una oportunidad para negociar transacciones. "Para Trump, todo es transaccional, no tiene en cuenta los sentimientos de defensa nacional de Ucrania", comentó el entrevistado, quien resaltó que, aunque Zelensky envió una carta a Trump, la postura del presidente ucraniano no ha cambiado en lo esencial: sigue buscando garantías de seguridad antes de cualquier acuerdo comercial.

La estrategia económica de Estados Unidos en Ucrania

“Lo que queda claro es que Trump no está interesado en simplemente recibir dinero por la ayuda prestada a Ucrania”, dijo Rehbinder. Y remarcó que el enfoque de su administración se centra en asegurar el control de los recursos estratégicos del país, particularmente los minerales.

“Aunque el monto de la deuda de Ucrania con Estados Unidos asciende a cifras millonarias, el verdadero objetivo de Trump es garantizar que su país obtenga un porcentaje significativo de las explotaciones mineras de Ucrania”. agregó.

"Trump puede intentar humillar a Zelensky, pero lo que realmente busca es asegurarse un acuerdo que beneficie a Estados Unidos en términos de acceso a esos recursos", concluyó.