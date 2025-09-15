Vinos mendocinos: “La cosecha 2025 tiene gran potencial”, afirmó José Luis Belluscio

En diálogo con Canal E, el periodista especializado en vitivinicultura José Luis Belluscio compartió sus impresiones tras un viaje de siete días a Mendoza. Allí recorrió bodegas, conversó con enólogos e ingenieros agrónomos y probó los primeros vinos de la cosecha 2025.

El experto subrayó que la región continúa consolidando su reputación mundial. “Hago entre tres y cuatro viajes al año para seguir la evolución de la industria. Esta vez me encontré con proyectos que muestran un salto de calidad muy interesante”, sostuvo.

Casa de Uco y el salto de calidad en blancos

Belluscio resaltó especialmente el trabajo de la bodega Casa de Uco, ubicada en Chacayes, departamento de Tunuyán, en pleno Valle de Uco. “Es una bodega relativamente nueva, de menos de 20 años, cuyos vinos ya nacieron con una impronta de calidad”, explicó.

Desde 2022, la conducción de la enología y la viticultura está en manos de dos profesionales que, según el especialista, lograron “un upgrade, una fineza extra en cada vino”. En este marco, descubrió dos etiquetas que lo sorprendieron: un Chardonnay y un Sauvignon Blanc aún inéditos en el mercado.

Chardonnay 2023: elegancia y fruta

Al describir el Chardonnay, Belluscio fue enfático: “Es la cepa reina de los vinos blancos y en este caso combina de manera extraordinaria la crianza en roble francés con una fruta muy elegante”. El especialista destacó que se trata de una cosecha 2023 que “supera lo que estamos acostumbrados a ver en Argentina”.

Advirtió además que, una vez disponible en el mercado, “habrá que darle muchísima atención porque puede convertirse en un referente para la categoría”.

Sauvignon Blanc con carácter francés

El otro hallazgo fue un Sauvignon Blanc que calificó de “sensacional en toda la dimensión de la palabra”. Según el periodista, este vino recuerda a los clásicos Pouilly-Fumé del Valle del Loire, con notas de ahumado y mineralidad.

“En Argentina no es común encontrar Sauvignon Blanc de este nivel. Me llamó poderosamente la atención porque remite directamente a grandes vinos franceses”, señaló, y recomendó seguir de cerca su salida comercial.

Un hotel de lujo en Mendoza

Además de los vinos, Belluscio destacó la experiencia integral que ofrece Casa de Uco con su hotel. “Es uno de los lujos que tiene Mendoza, que realza su lugar como gran capital del vino, título que solo poseen 11 ciudades en el mundo”, afirmó.

El especialista valoró la calidad de la atención y el perfil de los visitantes: “Vi turismo estadounidense y brasileño de alta gama, lo que demuestra que, pese a la baja general, Mendoza sigue atrayendo a consumidores exigentes”.

Cosecha 2025: del temor al entusiasmo

Respecto a la cosecha en curso, Belluscio reconoció que al inicio hubo dudas. “En un momento la curva de polifenoles se había frenado y la de acidez seguía subiendo, lo que generaba desequilibrios”, explicó.

Sin embargo, el clima terminó jugando a favor. “Por suerte llegaron lluvias que acomodaron la situación. Hoy los vinos que estoy probando de la cosecha 2025 tienen un muy buen potencial y dejaron atrás esos temores”, concluyó.