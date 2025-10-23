Violencia en Haití: la ONU denuncia 2.100 asesinatos en 3 meses

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que Haití registró 2.123 homicidios entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2025. El informe fue elaborado por la Organización Integrada de la ONU en Haití (Binuh).

Del total de víctimas, 161 eran mujeres, 16 niñas y 29 niños.Aunque los asesinatos bajaron un 10% respecto al trimestre anterior, la violencia sigue siendo crítica.

Aumento alarmante en el interior del país

El reporte destacó un aumento del 210% en los homicidios en los departamentos de Artibonite y Centro. Entre enero y agosto de 2025 hubo 1.303 víctimas, frente a 419 en el mismo período de 2024. La ONU calificó este incremento como “alarmante y sostenido”.

Secuestros y operaciones policiales

Entre junio y agosto se registraron 334 secuestros, incluidos 69 mujeres, 10 niñas y 14 niños. En los tres meses previos hubo 328 casos, lo que refleja una leve alza. Durante ese mismo periodo, 733 personas murieron en operaciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas. El 78% de las víctimas eran presuntos delincuentes, mientras que el 22% eran civiles alcanzados por balas perdidas.

Las operaciones con drones causaron 547 muertos y 489 heridos entre marzo y septiembre, la mayoría miembros de bandas.

Crece la violencia sexual y la crisis humanitaria

La ONU documentó 582 casos de violencia sexual entre mayo y agosto. El organismo advierte que las bandas siguen extendiéndose fuera de Puerto Príncipe, afectando zonas rurales y periféricas.

Advertencia sobre el proceso político

“La violencia armada sigue amenazando la transición en curso”, advirtió la ONU. La organización insistió en que sin seguridad no habrá elecciones ni estabilidad.

El país tiene como fecha límite el 7 de febrero de 2026 para restablecer sus instituciones democráticas.

Crisis en las fuerzas de seguridad y prisiones

A fines de agosto, la Policía Nacional de Haití contaba con 13.501 agentes, de los cuales 1.776 son mujeres. Entre junio y agosto murieron 27 policías, 13 de ellos por disparos.

Además, 25 vehículos blindados no operan, 23 fueron destruidos y 2 están en manos de bandas. De las 413 comisarías, 79 siguen inactivas.

La ONU también denunció el grave hacinamiento en las prisiones, la falta de alimentos y el deterioro sanitario, factores que siguen costando vidas.

