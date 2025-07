Vítolo: "Las acciones están en Argentina, por eso la sentencia no puede ejecutarse"

En diálogo con Canal E, el abogado constitucionalista Alfredo Vítolo analizó la situación judicial en torno a YPF y aseguró que la entrega de acciones solicitada en EE.UU. sería “inejecutable” por razones de derecho soberano.

Un fallo en disputa y un juicio en curso

El conflicto por las acciones de YPF continúa su curso en la Justicia de Estados Unidos y enfrenta a la República Argentina con un fallo de primera instancia que ordena una indemnización millonaria. “Esto es un proceso largo que va por los carriles normales del procedimiento norteamericano”, indicó Vítolo, al tiempo que recordó que el país apeló la decisión.

“Se han planteado esencialmente dos argumentos: uno técnico-jurídico, que considera que la expropiación fue una decisión política y no una compraventa, y otro sobre el cálculo erróneo de la indemnización”, detalló. Ese monto asciende a 16 mil millones de dólares, cifra que Argentina sostiene debe reducirse sustancialmente.

Mientras la apelación de fondo avanza, se discute también la posibilidad de ejecutar la sentencia. Al respecto, Vítolo advirtió: “Una sentencia de primera instancia puede ser ejecutada en EE.UU., incluso si es apelada, y eso es lo que intentan hacer”. Sin embargo, aclaró que la jueza Loretta Preska ordenó entregar las acciones, pero esa medida también fue apelada. “La Cámara tiene que decidir si suspende esa ejecución, lo que se llama un stay, y eso es lo que está discutiendo ahora”, afirmó.

Inmunidad soberana y límites jurídicos

Uno de los aspectos más relevantes es la imposibilidad de ejecutar acciones que no están bajo jurisdicción estadounidense. “Las acciones de YPF están en Argentina, no en Estados Unidos, por lo tanto la decisión sería inejecutable”, explicó Vítolo. Según indicó, cualquier intento de ejecución requeriría la intervención de un juez argentino, algo que, por el momento, no se ha contemplado.

Además, resaltó que existe un principio jurídico claro: “Estaría violando la inmunidad soberana del Estado”, dijo. Para reforzar su punto, recordó un caso emblemático: “Estaríamos en una situación parecida a la del intento de embargo de la Fragata Libertad en Ghana”.

Consultado sobre los reclamos de las provincias por su parte en las acciones, fue tajante: “Las acciones provinciales jamás podrían ser entregadas porque no son propiedad del Estado Nacional”. Así, dejó en claro que la demanda se dirige exclusivamente contra la Nación, no contra las jurisdicciones subnacionales.

Sobre el valor de las acciones, explicó que existe un componente adicional al precio de mercado. “Las acciones tienen un plus porque otorgan el control de la compañía”, señaló. No obstante, remarcó que “las acciones del Estado argentino no cotizan en bolsa, sólo las de los privados”.

Respecto a la posible influencia política, descartó un vínculo directo entre figuras como Trump o Milei y el desenlace judicial: “El apoyo de EE.UU. no tiene que ver con relaciones personales, sino con su tradición de proteger sus relaciones exteriores”.

Finalmente, expresó confianza en que Argentina podrá revertir el fallo. “Supongamos que perdemos todo, se evaluarán las acciones y se verá si alcanzan para cubrir el perjuicio. Espero que no ocurra, y estoy confiado en que no pasará”, concluyó.