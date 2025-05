Yanina Lojo: "La Unión Europea no va a sostener el arancel del 10% de Estados Unidos"

En diálogo con Canal E, la especialista en comercio internacional Yanina Lojo analizó el nuevo escenario de negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Según explicó, el bloque europeo presentó una propuesta de recortes arancelarios en bienes no sensibles, a la par de un ofrecimiento de cooperación en sectores estratégicos como la energía, la inteligencia artificial y la infraestructura digital.

“La Unión Europea está firme en no aceptar el arancel mínimo del 10% que pretende sostener Estados Unidos”, señaló Lojo, al tiempo que advirtió que si no hay acuerdo, Bruselas ya evalúa aplicar aranceles de represalia por un valor cercano a los 108 mil millones de dólares.

Tensiones latentes con China

Además del vínculo con la Unión Europea, Lojo profundizó sobre el conflicto comercial con China, país con el cual Estados Unidos logró una tregua de 90 días. Este acuerdo estableció aranceles reducidos: “China tributa un 10% para sus exportaciones a EE.UU. y Estados Unidos mantiene un 30% sobre productos chinos”, explicó.

No obstante, hay puntos críticos aún no resueltos, como el enfrentamiento en torno a Huawei. “Estados Unidos arremetió con fuerza contra los chips de la empresa china y pidió a sus aliados no utilizar esa tecnología, algo que China consideró una violación al acuerdo”, detalló.

China: necesidades mutuas y nuevas alianzas

Consultada sobre las necesidades chinas en materia comercial, Lojo explicó que el gigante asiático depende fuertemente del mercado norteamericano como principal destino de exportaciones. A la vez, compra cereales y alimentos que han comenzado a redirigirse a Brasil y Argentina ante las tensiones con Washington.

“Este nuevo acuerdo con una de las mayores plataformas de venta online china para comercializar carne argentina está directamente relacionado con ese redireccionamiento”, comentó. También recordó que semanas atrás se firmó una carta de intención para aumentar las exportaciones de granos argentinos al mercado chino.

El rol de Trump y los aranceles

Respecto al marco legal bajo el cual Donald Trump impuso los aranceles, Lojo aclaró que no se necesita la aprobación del Congreso estadounidense para estas decisiones. “Está utilizando una ley que le permite modificar los cuadros tarifarios mediante un mecanismo similar a un decreto de necesidad y urgencia”, indicó.

Para Lojo, el panorama actual muestra que, si bien Estados Unidos intenta adoptar posturas más conciliadoras, como en el caso de China, no está dispuesto a ceder en todos los frentes. “Ambos países se necesitan mutuamente, pero aún hay varios puntos conflictivos, como la propiedad intelectual, que podrían demorar nuevas definiciones”, concluyó.