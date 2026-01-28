La especialista en comercio exterior, Yanina Lojo, pasó por Canal E y se refirió a la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y la India, el cual marca un hito histórico en el comercio internacional.

“Este es un acuerdo que fue definido por la misma Unión Europea como la madre de los acuerdos, pero tiene que ver con el tamaño que tiene este acuerdo, que es histórico”, explicó Yanina Lojo. También remarcó que se trata de un tratado con casi 20 años de negociaciones, comparable en relevancia al acuerdo Unión Europea–Mercosur.

La Unión Europea expande sus mercados a nivel internacional

Desde la perspectiva europea, el acuerdo busca reducir riesgos geopolíticos. “Es muy importante porque a la Unión Europea le permite diversificar sus socios comerciales, reduciendo así la dependencia crítica que tiene hoy, particularmente con China”, señaló. Para la India, en cambio, el objetivo es integrarse de lleno a la economía global: “India lo que apunta es a irse insertando cada vez más en todo lo que son las cadenas productivas del mundo”.

El alcance del mercado es clave. “Estamos hablando de más de 1.400 millones de personas con una clase media que está en expansión”, indicó Lojo, quien subrayó que el acuerdo duplica el mercado potencial que ofrecía el tratado UE–Mercosur.

Cuáles son los beneficios del acuerdo

Además, destacó que, “se va a eliminar o reducir los aranceles en más del 90% de lo que es el comercio bilateral”, lo que posiciona al acuerdo como uno de los más ambiciosos del comercio mundial una vez ratificado por el Parlamento Europeo.

Uno de los factores que facilitaría la ratificación es la exclusión del agro. “Todo lo que es el sector agropecuario quedó bastante, o sea, el sector agrícola quedó excluido”, afirmó la entrevistada. Esto permitiría evitar las resistencias que enfrenta el acuerdo UE–Mercosur.

En términos de impacto económico, comentó: “Estamos hablando de que el intercambio comercial entre ambos bloques, o sea, entre el bloque de la Unión Europea y la India, pasaría a representar el 25% del PBI mundial”.