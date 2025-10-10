Alerta en la NASA: un asteroide sobrevoló la Antártida sin ser detectado previamente

El asteroide 2025 TF sobrevoló la Antártida a tan sólo 428 kilómetros de distancia de la Tierra el miércoles 1 de octubre a la altura de la Estación Espacial Internacional (EEI), y encendió las alarmas de la NASA tras captarlo horas después de su acercamiento. El tamaño del cuerpo rocoso oscila entre 1,2 y 2.7 de diámetro. Aunque esta aproximación fue cercana, no es la de mayor envergadura según datos históricos, de los astrónomos y señalaron que el 2024 VT4 pasó a 368 kilómetros en noviembre del 2020.

El bólido fue detectado por los telescopios del programa ‘Catalina Sky Survey’ (CSS), financiado por la agencia espacial estadounidense y, operado por el Laboratorio Lunar y Planetario.

Los cálculos del Centro para el Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra situaron el punto más próximo del asteroide 2025 TF sobre la Antártida, a solo 423 kilómetros de la superficie. Este hecho pone de relieve la dificultad para identificar objetos tan pequeños antes de que pasen cerca de la Tierra.

Acercamiento del asteroide 2025 TF

En este sentido, para los expertos, perfeccionar “perfeccionar la vigilancia de estos cuerpos menores es la clave” y, aspiran a que los avances de la inteligencia artificial y la tecnología óptica permitirán anticipar mejor los futuros acercamientos,

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), objetos de este tamaño no representan una amenaza significativa para la Tierra.

Especialistas aclararon que la cercanía del asteroide 2025 TF no implicó peligro alguno para el planeta. Por sus dimensiones, se habría desintegrado completamente si ingresaba a la atmósfera. Sin embargo, el episodio evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de detección de planetoides y el monitoreo constante del espacio cercano.

De acuerdo a lo informado por la organización internacional encargada de recopilar observaciones de asteroides, Minor Planet Center (MPC) , varios observatorios lograron registrar la trayectoria del 2025 TF tras el evento, asegurando la validez de las primeras mediciones.

La ESA capturo la trayectoria del asteroide 2025 TF

Los datos se distribuyeron a la comunidad científica mediante una circular, justo mientras la NASA atravesaba una pausa institucional en sus operaciones.

