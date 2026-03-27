Un grupo de astrónomos descubrió 45 exoplanetas que reúnen las condiciones químicas y físicas necesarias para ser considerados habitables por formas de vida orgánica. La investigación, publicada originalmente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y difundida por Daily Mail, se basó en el análisis de datos recopilados por telescopios espaciales de última generación.

El hallazgo principal se centró en planetas que orbitan estrellas en la denominada "zona de habitabilidad", donde la distancia respecto a su sol permite la existencia de agua líquida en la superficie.

La metodología del estudio involucró el uso de simulaciones computacionales para determinar la composición atmosférica de estos mundos distantes. El doctor Kaspar von Braun, uno de los especialistas consultados, explicó que el criterio de selección fue extremadamente riguroso para evitar falsos positivos. "No buscamos solo rocas en el espacio, sino sistemas dinámicos capaces de proteger la vida", sostuvo el científico en relación con la protección que brindan los campos magnéticos planetarios contra la radiación estelar.

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¿Cuáles son las características principales de los 45 planetas descubiertos?

Los planetas identificados poseen un tamaño similar al de la Tierra o son ligeramente más grandes, conocidos técnicamente como Super-Tierras. La mayoría de estos cuerpos celestes orbitan estrellas enanas rojas, que son más frías y pequeñas que nuestro Sol, pero extremadamente longevas. Este factor es determinante porque "la estabilidad temporal es clave para la evolución" de organismos complejos en cualquier ecosistema planetario.

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Los datos indicaron que al menos diez de estos mundos tienen densidades que sugieren una composición rocosa sólida. La presencia de oxígeno, nitrógeno y vapor de agua en las firmas espectrales de estos planetas fue el indicador decisivo para incluirlos en la lista final.

Los investigadores aplicaron un modelo que evalúa la capacidad de una atmósfera para retener calor sin generar un efecto invernadero desbocado, como ocurre en Venus. La ubicación de estos 45 objetivos astronómicos se encuentra en un radio de unos pocos cientos de años luz, lo que permite observaciones detalladas con el telescopio James Webb.

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La estrategia actual no consiste en enviar señales de radio, sino en la bioespectroscopía, que permite detectar "tecnofirmas" o contaminantes industriales en las atmósferas ajenas. Si una civilización avanzada existiera en alguno de estos 45 mundos, sus actividades dejarían rastros químicos que son detectables desde la Tierra.

"La luz es nuestra herramienta de exploración más potente", señalaron los autores del informe, destacando que el análisis de la luz que atraviesa la atmósfera de un planeta revela su composición química exacta.

El estudio también planteó la posibilidad de que la vida en estos planetas no sea exactamente igual a la terrestre debido a las diferencias en la gravedad y la intensidad lumínica. No obstante, las leyes de la termodinámica sugieren que el metabolismo biológico requiere condiciones estables que estos 45 candidatos parecen ofrecer en abundancia. El equipo de investigación subrayó que este catálogo representa solo una fracción mínima de los miles de millones de planetas que existen en la Vía Láctea.

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La identificación de estos objetivos permitió a las agencias espaciales priorizar sus futuras misiones de observación directa. El objetivo final es obtener una imagen de baja resolución de una de estas Super-Tierras para confirmar la presencia de océanos o continentes.

Recepción favorable del estudio y futuros posibles

La comunidad científica internacional recibió el informe con optimismo, considerándolo el mapa más preciso hasta la fecha para la búsqueda de inteligencia extraterrestre. "Estamos más cerca que nunca de responder si estamos solos", indicó el equipo de investigación en sus conclusiones finales.

El análisis de los datos mostró que tres de estos planetas están ubicados en sistemas solares con múltiples mundos rocosos, lo que aumenta las probabilidades de intercambio de material orgánico. Este fenómeno, conocido como panspermia, podría facilitar que la vida se extienda de un planeta a otro dentro de un mismo sistema.

La precisión de los nuevos instrumentos permitió descartar gigantes gaseosos que anteriormente se pensaba que podían albergar lunas habitables, centrando el foco en superficies sólidas.

La investigación también descartó planetas que, aunque están en la zona habitable, sufren llamaradas solares violentas de sus estrellas madre. La radiación ultravioleta extrema podría esterilizar cualquier forma de vida en la superficie, por lo que el filtrado fue exhaustivo.

Los 45 mundos seleccionados demostraron tener órbitas circulares estables, lo que garantiza climas predecibles y estaciones que no presentan cambios térmicos letales para la biología conocida.

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En los próximos años, se espera que el telescopio terrestre gigante ELT, actualmente en construcción en Chile, pueda analizar directamente la superficie de estos planetas. La tecnología de óptica adaptativa permitirá separar la luz del planeta de la de su estrella, un desafío técnico comparable a ver un mosquito volando alrededor de un faro a kilómetros de distancia. La publicación de esta lista aceleró los protocolos de preparación para un posible hallazgo de biofirmas positivas en la próxima década.

af