El invierno vuelve a hacerse sentir con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense este viernes 21 de agosto. Se espera un marcado descenso de la temperatura impulsado por la circulación constante de aire frío proveniente del sector sur.

Durante toda la jornada prevalecerá un cielo con nubes y claros, descartándose por completo la presencia de lluvias o precipitaciones en toda la región metropolitana.

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Clima en CABA y AMBA: temperaturas y pronóstico para este viernes

El amanecer estará marcado por un ambiente muy frío, con una mínima de 6 °C que se registrará durante las primeras horas del día. En las áreas suburbanas del AMBA, la sensación térmica podría ubicarse por debajo de esa marca por acción del viento.

Clima Buenos Aires viernes 21 de agosto

A lo largo de la mañana el termómetro subirá de forma paulatina, acompañado por vientos moderados del sector sur con ráfagas que oscilarán entre los 17 y 39 km/h.

Para las horas de la tarde se prevé alcanzar la máxima del día, ubicada en los 12 °C. Será un momento de ambiente fresco pero seco, con períodos de sol que mitigarán levemente el impacto del viento.

Hacia la noche el aire volverá a enfriarse con rapidez, alcanzando valores cercanos a los 8 °C. Se espera que la intensidad de las ráfagas comience a aminorar progresivamente hacia el final de la jornada.

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A diferencia de otros días del mes, las condiciones serán parejas en la Capital Federal y el conurbano, registrándose mínimas apenas un par de grados más bajas en zonas abiertas del Gran Buenos Aires.

Alertas meteorológicas y pronóstico para el fin de semana

A nivel nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene bajo seguimiento el desarrollo de vientos intensos en el litoral atlántico de la provincia de Buenos Aires, donde rigen avisos por ráfagas del sector sudoeste.

En el resto del centro y norte del país impera una masa de aire seco y estable, mientras que sectores de la Patagonia cordillerana registran nevadas y marcado descenso térmico.

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Respecto de la evolución para el fin de semana en el AMBA, el sábado 22 continuará con ambiente frío. Se anticipa una mínima de 5 °C y una máxima de 13 °C, con cielo parcialmente nublado y viento moderado.

Para el domingo 23, en tanto, se prevé un leve ascenso de las marcas térmicas, con una mínima de 7 °C y una máxima que alcanzará los 14 °C, brindando una tarde algo más templada para actividades al aire libre.