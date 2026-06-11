El jueves 11 de junio regalará una jornada muy favorable para realizar actividades al aire libre en toda la costa de General Pueyrredon. Tras dejar atrás la inestabilidad de las últimas horas, las condiciones meteorológicas se consolidarán con un cielo mayormente soleado y un ambiente fresco pero agradable, ideal para disfrutar de una caminata frente al mar.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El termómetro marcará un comienzo de jornada fresco, con una temperatura actual en torno a los 10°C que ascenderá progresivamente hasta alcanzar los 15°C durante la tarde. El cielo lucirá completamente soleado, ofreciendo una postal óptima en la zona del Puerto y las playas céntricas, donde la visibilidad será excelente.

Clima jueves 11 de junio

La intensidad de las ráfagas de viento se mantendrá bajo control, con registros provenientes del sector noroeste que promediarán entre los 15 y los 26 km/h. Esta brisa continental brindará un respiro del clásico frío marino, beneficiando también a los sectores continentales de Batán y los puntos más altos de Sierra de los Padres.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

De acuerdo a las últimas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el área de Defensa Civil de General Pueyrredon, el partido no registrará ninguna alerta meteorológica vigente para las próximas horas. El panorama de buen tiempo y calma en la atmósfera se replicará de manera idéntica en las localidades vecinas de la región.

Frío polar: heladas y temperaturas bajo cero para Entre Ríos durante el fin de semana largo

Tanto Miramar hacia el sur como los municipios de Mar Chiquita y Villa Gesell hacia el norte gozarán de este mismo escenario de estabilidad. Las ráfagas del noroeste soplarán de forma moderada en toda la franja costera, garantizando un oleaje normal y sin mayores sobresaltos para la navegación costera o las actividades portuarias.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

La tendencia de buen tiempo continuará durante el viernes 12 de junio con cielo despejado, pero la atmósfera cambiará notablemente hacia el fin de semana. El sábado desmejorará con el ingreso de un frente frío que provocará ligeras precipitaciones y un marcado descenso térmico, dejando para el domingo marcas mínimas que se ubicarán cerca de los 4°C.