El "Argumento del Fin del Mundo": la fórmula matemática que pone fecha de vencimiento a la humanidad

Un polémico cálculo estadístico conocido como el Argumento del Fin del Mundo volvió al centro del debate científico tras estimar, con un pretendido 95 por ciento de certeza matemática, el plazo máximo de supervivencia para la especie humana. Según esta fórmula, el tiempo de la civilización actual en la Tierra no superaría los 17.100 años antes de su desaparición total.

El planteo, analizado recientemente en un reporte de la prestigiosa publicación Scientific American, se fundamenta en el denominado Principio de Copérnico. Esta teoría sostiene que los seres humanos no ocupamos un lugar especial o de privilegio en el espacio ni en el tiempo, por lo que nuestra existencia actual debe ser considerada un hecho estrictamente aleatorio.

Bajo esta premisa estadística, cualquier persona viva en la actualidad debería verse a sí misma como un individuo elegido al azar dentro de la cronología completa de la historia humana. Esto descarta por completo la idea de que la sociedad contemporánea habita una fase inusualmente temprana o fundacional de la especie.

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En qué estadísticas se basan para determinar el tiempo de existencia de los humanos

Para estructurar la predicción, los matemáticos parten de una estimación demográfica histórica según la cual ya han vivido aproximadamente 117.000 millones de personas desde el origen de la humanidad. A partir de esa cifra, el modelo busca determinar cuántos seres humanos restan por nacer bajo un criterio probabilístico.

El algoritmo asume que existe un 95 por ciento de probabilidades de que los humanos que ya han existido representen, al menos, el 5 por ciento del total absoluto de personas que habitarán el planeta. Debido a que el 100 por ciento es veinte veces mayor que ese porcentaje inicial, los especialistas multiplican la base histórica para fijar un techo demográfico.

El tiempo de la civilización actual en la Tierra no superaría los 17.100 años antes de su desaparición total.

La operación matemática arroja un total máximo de 2,34 billones de seres humanos para toda la historia de nuestro planeta. Al ritmo de la tasa de natalidad global contemporánea, los investigadores calcularon que la Tierra alcanzará ese límite crítico en el citado período de 17.100 años.

Los defensores de este enfoque estadístico señalan que la cifra representa un límite superior de permanencia antes de una extinción inevitable. Las causas detrás de este desenlace definitivo podrían variar entre el colapso climático, una guerra nuclear a gran escala, pandemias globales o los riesgos derivados de la tecnología.

El debate técnico y el riesgo del colapso ambiental

A pesar de su rigurosidad numérica, el planteamiento es fuertemente rechazado por amplios sectores de la comunidad científica internacional. Los críticos argumentan que las premisas del modelo son excesivamente simplistas y omiten por completo variables tecnológicas y sociales capaces de alterar el futuro.

Diversos especialistas advierten que si la humanidad logra colonizar otros planetas o prolongar la expectativa de vida de forma drástica, las bases predictivas del algoritmo pierden validez de forma inmediata, permitiendo la expansión de la especie por millones de años.

Por otra parte, proyecciones alternativas basadas en la sustentabilidad del planeta añaden alarmas mucho más cercanas en el tiempo. Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Milán advirtió sobre escenarios hipotéticos donde crisis ambientales severas reduzcan drásticamente la capacidad de carga de la Tierra.

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Según los datos de la investigación italiana, si el planeta sufriera un revés ecológico que limitara su capacidad sostenible a solo 2 mil millones de habitantes, la población global experimentaría un declive acelerado. Este fenómeno de contracción demográfica podría reducir a la humanidad a la mitad hacia el año 2064.

Aunque los autores de la Universidad de Milán aclararon que se trata de simulaciones ilustrativas y no de pronósticos cerrados, el informe ratifica la extrema sensibilidad de la dinámica poblacional frente a cambios ambientales abruptos, independientemente de los cálculos estadísticos abstractos.

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